El mejor equipo de Voleibol de España se queda un año más sin competir en Europa

El May Deco Voleibol Logroño es el club hegemónico del voleibol femenino nacional. Ganó el domingo pasado su sexta Copa de la Reina. En los últimos siete años ha ganado 17 de los 19 títulos disputados en el voleibol nacional. Es un equipo hegemónico instalado en la excelencia, y no es solo una cuestión de dinero. Esta temporada no es ni el mayor presupuesto de Superliga.

Pero sí es por dinero por lo que no puede jugar en Europa., como ya decidieron el año pasado. Y eso que el 60% de su presupuesto procede de las subvenciones que cada año le conceden el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. Pero no es suficiente. Y es que el voleibol femenino de este país, pese a que el deporte femenino está en un crecimiento constante, no logra generar recursos económicos propios y suficientes para que su equipo de referencia pueda medirse contra los mejores equipos de Europa. A veces los procesos de igualdad de género en el deporte se topan de frente con el mayor de los problemas, la falta de ingresos propios para seguir creciendo.