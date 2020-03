Gol en Las Gaunas: 'Corona... tribu'

Centésimo quincuagésimo primer Gol en Las Gaunas, que llega con una nueva victoria de la Unión Deportiva Logroñés, la quinta consecutiva, la quinta en este mes de febrero, la quinta en los cinco encuentros disputados durante el mes más corto del año. La Unión Deportiva Logroñés ganó una vez más lejos de Logroño, lo hizo por primera vez en Fadura, volvió a ganar al Arenas, y lo hizo además remontando un primer gol en contra marcado por Etxaniz. Resulta que en esta temporada de récord, hasta incluso lo de remontar lejos de Las Gaunas, algo hasta ahora imposible, parece haberse convertido en un día más en la oficina.

Los goles de Roni y Andy le dieron la vuelta al marcador en una segunda parte donde los riojanos se fueron a por la victoria y demostraron, con un cambio táctico importante por parte de Sergio Rodríguez, de que ahora mismo les sale todo, hasta incluso les sale eso de ganar cuando uno quiere. Y es un riesgo que ahora puede correr este equipo por la enorme ventaja que aumenta jornada tras jornada con sus perseguidores. Cuando fuimos a León, el asunto estaba muy apretado, un mes de después, cinco partidos más tarde, estamos hablando de que este equipo ha dejado casi visto para sentencia el campeonato. Son tres puntos sobre el segundo, y 18 sobre el quinto, restan por jugarse 33. Parece, ahora mismo, cuestión de tiempo.

Pero no por ello vamos a pasar por alto cuestiones que nos preocupan después de haber visto esta racha triunfal que no cesa. Nos detendremos en las cosas buenas, que son muchas, pero también en las malas, que alguna hay. Porque sabemos que ascender es realmente complicado, que hay muy buenos equipos, y que nadie regala nada, que los pequeños detalles pueden ser determinantes, y para controlarlos este equipo no puede caer ni en la condescendencia, ni en la contemplación... debe seguir jugando al máximo en cada partido o acabará quemándose en la orilla para frustración de todos.