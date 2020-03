Imanol: "Tenemos que marcar por lo menos dos goles"

La Real se prepara para la gran cita de la temporada y de la historia de la real en sus últimas tres décadas. Está a un paso de alcanzar la gran final de Copa, 32 años después. Está a un partido de alcanzar otra gesta, mañana en Anduva ante el Mirandés y parte con una ventaja mínima 2-1 en el partido de ida jugado en el Reale Arena.

Imanol Alguacil cuenta con 21 jugadores disponibles, con la única baja del capitÁn Asier Illarramendi, lesionado. El técnico oriotarra tendrá que hacer mañana tres decartes en su convocatoria. Esta mañana se ha mostrado muy emocionado y responsabilizado ante esta oportunidad histórica

El paso a la final pasa por ganar en Anduva."Más todavía. Estoy convencido, y así vamos a ir, a ganar el partido. Pero es que, además, para ganarlo va a haber que marcar dos goles, es la forma de llegar a la final, pero estoy tranquilo porque este equipo ha sido capaz de hacerlo en todos los partidos, pero para llegar a la final harán falta dos goles en Miranda.

-El partido contra el Valladolid de liga lo calificó como “el más importante de la temporada”. ¿Entonces éste?

Es potente éste. Son muchos años sin llegar a una final. Estamos a un partido de poder conseguirlo en el club más grande que hay para mí, con una afición súper ilusionada, con una copa terrible del equipo ganando todos los partidos y no falta el último, y la competición nos va a obligar a llegar a la final ganando el último y además haciendo dos goles porque creo que va a ser un partido de goles.

-¿En este partido es necesario motivar a los jugadores o darles una charla más tranquilizadora?

No se lo que me va a salir. No preparo las charlas antes de los partidos, porque me gusta ser yo mismo, me gusta fijarme lo que sienten los jugadores, y en base a eso hablar, porque son momentos y hasta que no llega no sabes que decir. El cosquilleo existe desde hace tiempo, sabemos que es el partido más importante de los últimos y queremos que no sea el más importante de esta temporada.

-¿Le preocupa la peculiaridad de Anduva?

No. Eso son mitos. El campo es parecido a cualquier campo, con un césped pesado pero como el de Zubieta. Es como la presión de San Mamés, el público aprieta como en otro sitios. El campo es el que es, las mismas distancias, y el equipo es maduro y está preparado, y estoy seguro que haremos el partido que queremos y esperemos que eso nos sirva. Luego se trata de acertar. Es verdad que los partidos de copa ante equipos de primera los han solventado bien, pero en liga llevan unos cuantos partidos sin conseguir victorias. Vamos con todo el respeto del mundo, pero convencidos de poder ganar, en el Bernabéu ya fuimos capaces de ganar 3-4.

-¿Cómo siente que están los jugadores?

La mejor noticia es que todos quieren jugar, Llorente y Zurutuza también están apretando para hacerse un hueco y meterse en el partido. El equipo va como un tiro, todos quieren jugar y eso lo dice todo.

-¿Cómo se siente usted ante un partido tan importante?

Es complicado. Siento lo mismo que puedes sentir tú (en alusión al periodista), unas ganas tremendas de que llegue ya el momento y de que estemos ya en la final, pero sabiendo que quedan 90 minutos y que lo vamos a pasar mal. Pero estamos convencidos de que tenemos una oportunidad única y no sabemos cuándo va a llegar la siguiente pero es esta la que nos hemos ganado y vamos a sufrir, y ojalá que seamos capaces de llegar a la final porque es lo que todos ansiamos. Muchas sensaciones y todas diferentes. La responsabilidad es terrible, pero las ganas y la ilusión son máximas.

-¿Ya tiene claro el once para el partido de Anduva o tiene dudas?

No, como siempre. Normalmente un día antes siempre lo tengo claro, y el de este partido lo tengo muy claro. Vamos todos y convencido de que los que vamos a salir seremos capaces de ganar el partido.

-¿Siente que esta semifinal y la dinámica del equipo le sirven para reivindicarse en el banquillo de la Real?

Yo siempre me he sentido igual. Las dos veces que he cogido el equipo me siento igual, porque me siento respetado por todo el mundo. No ha cambiado nada, soy el mismo pero con más partidos en primera, pero como persona sigo siendo el mismo.

-Ya sabe que enfrente se encontrará un Mirandés seguro de poder dar otra sorpresa?

Ellos están convencidos de que nos van a ganar 3-0, porque ya saben lo que es eliminar a otros equipos de primera. Pero enfrente tienen a un equipo que también está convencido de que va a ganar el partido y además que cree que debe hacer dos goles para pasar. Pero como hemos sido capaces de hacerlo, estoy seguro que lo podemos conseguir