El Sevilla despide al último gran capitán

El último miembro de la plantilla que ganó las Europa League de las tremporadas 14, 15 y 16 se ha despedido oficialmente de la entidad. Daniel Carriço ha sido homenajeado por el club en el Sánchez Pizjuán con las tres copas acompañando al portugués. El presidente ha agradecido su años en el Sevilla. "Despedimos a nuestro 'comandante', tricampeón de la Europa League, grande de Nervión y leyenda para siempre en este estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, desde donde se merecería decir adiós, o un hasta luego, lo que es realmente esto". Palabras que corroboraba Monchi consciente de que se marchaba uno de los mejores fichajes que ha realizado para su club.

El central portugués leyó un discurso y luego valoró su etapa en el Sevilla de forma más improvisada. "Es un día duro porque dejo la que ha sido mi casa y mi familia. Me hubiera gustado hacerlo al final de la temporada, pero ha llegado así y lo hago con orgullo, recordando todo lo que me ha sucedido en este gran club, es imposible agradecer todo. Nunca me olvidaré de mi debut ni la final ganada al Benfica" dijo Carriço que agradeció a Castro y Monchi sus años en el Sevilla. "He vivido aquí mis mejores años de futbolista, consiguiendo títulos y reconocimiento, algo que sin todos ellos no hubiera sido posible. Me voy como uno más de vosotros, no nací sevillista pero moriré sevillista" conclyó el central.