La campaña de Campaña

Vivir en una cárcel de oro durante tres temporadas más o intentar dar un salto en su carrera deportiva con el objetivo de jugar regularmente en Europa y aspirar a ganar algún título.

En esa lucha interior vive José Campaña, un futbolista excelso, de esos que te gustaría que alguna vez pudieran vestir la camiseta de tu equipo, que convierte el fútbol en poesía y que cumple su cuarta temporada en Orriols para disfrute de los levantinistas.

Campaña es un jugador con un talento innato y que lo ha amplificado con el paso de los años, interpretando de forma magistral las diferentes velocidades a las que se debe jugar cada partido, como ocupar los espacios para la presión y el repliegue o filtrar pases imposibles por pasillos que solo ven los elegidos, los que marcan la diferencia entre deporte y espectáculo.

Sin embargo, esa clarividencia en el juego por la que apostó Muñiz en el Alcorcón y que heredó Paco López en el Levante, no le alcanza para que su cotización en el mercado sea lo suficientemente valorada y se traduzca en una gran oferta que el club pueda estudiar por su jugador franquicia.

Campaña es un jugador capital para el Levante y por más robados o posados fortuitos que se haga en el antepalco del Sánchez Pizjuán con Monchi, la realidad es que el director deportivo del Sevilla terminó pagando 12 millones de euros por Oliver Torres del Porto y 14 millones de euros por Joan Jordán del Eibar.

Tiene toda la pinta que este verano no gastará una cantidad muy superior para encontrar al relevo de Ever Banega y con esas cifras no habrá posibilidad para sentarse en una mesa de negociación.

El Levante hizo un esfuerzo brutal para que Campaña ampliase su vinculación hasta junio de 2023 y nadie le obligó a que firmase un nuevo contrato con un salario de 3 millones de euros brutos por temporada y con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

En los despachos del Ciutat de Valencia saben que hay varios clubes interesados en José Campaña y hasta pueden comprender que el jugador necesite otros estímulos deportivos que el club granota no le puede ofrecer, porque su presupuesto no le permite armar una plantilla que se fije como objetivo prioritario jugar competición europea.

En este sentido, el presidente, Quico Catalán ha sido muy claro con el jugador y con su agente, fijando como referencia de salida una cifra que se aproxime a los 30 millones de euros.

La valoración que hace el club no es caprichosa, ni aleatoria, porque según ha podido saber la Cadena SER, las cantidades que ingresaría el Levante no serían netas, ya que el 25% de una futura transferencia es propiedad de la Sampdoria y del propio Campaña, que en un caso extremo podría renunciar a su porcentaje para flexibilizar una hipotética negociación.