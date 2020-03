Valencia Basket cae en la pista de Asvel y abandona el Top 8 de la Euroliga

El Valencia Basket, tras conocer el anuncio de las autoridades sanitarias de que el partido ante el Armani Milan se va a jugar a puerta cerrada, ha informado de que no habrá seguidores del equipo italiano y no se dan las condiciones para que no haya público, y de que se podrá jugar 'con normalidad'.

En un comunicado, el club valenciano señala que facilita 'la tranquilidad de los aficionados locales que tienen previsto asistir al partido'.

Este martes, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, informó de que tras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en relación a acontecimientos deportivos para controlar el coronavirus, los partidos Valencia Basket-Armani Milán de baloncesto y Valencia-Atalanta de fútbol se jugarán a puerta cerrada.

En su comunicado, el Valencia Basket recuerda que en una rueda de prensa, la autoridades sanitarias han indicado que 'aquellos eventos profesionales en los que se espera una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo, la recomendación es que se celebre a puerta cerrada'.

Al respecto indica que el club 'ha constatado y dado traslado que no se han vendido entradas a aficionados italianos que deban desplazarse para el partido' entre el Valencia Basket y el Armani Exchange Milán.

'Por tanto, no se desplazarán aficionados, por lo que no dándose las circunstancias previstas en dicha recomendación, se facilita la tranquilidad de los aficionados locales que tienen previsto asistir al partido', agrega el texto.

El club recuerda que el pabellón de la Fuente de San Luis cuenta con un aforo de 8.000 espectadores, de los que 7.750 son abonados anuales del club.

'El resto de localidades, en concreto 74, han sido vendidas a público local. Por lo tanto, el partido no contará con aficionados desplazados desde las zonas afectadas de Italia; y el encuentro puede celebrarse con normalidad, atendiendo a las citadas recomendaciones', concluye el comunicado.