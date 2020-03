Sin disfraces fuera del carnaval, por favor

¿Realidad o ficción?, ¿verdad o mentira?, ¿sonrío o me pongo triste? Distintas respuestas ante la misma situación, incluso dadas por la misma persona. No sé a qué atenerme, no sé qué creer.

Una careta es una máscara de cartón, plástico o cualquier otro material utilizada para cubrir la cara. Puede tener dos finalidades: taparse y no ser reconocido o aparentar ser otra persona.

Si buceamos en la historia, veremos que ya en el paleolítico el ser humano utilizaba máscaras de muy diversos materiales. Su uso era casi siempre con fines religiosos. En algunos hallazgos arqueológicos en Egipto se ha visto que se usaban para perpetuar el rostro del difunto. Los griegos utilizaban diversos tipos de caretas en sus actuaciones teatrales para impedir que su propia personalidad se manifestara en la obra. En Roma evolucionó cuando la usaban los actores en los cortejos fúnebres para que se reconociera y recordara la cara del difunto. A partir de este momento, la careta se utilizó con diversos fines. Inicialmente la usaban los actores para representar fielmente en sus obras los rostros de los personajes históricos que estaban interpretando. Rápidamente se adoptó su uso en las fiestas saturnales de Roma y, así, adquirieron un carácter festivo. Fue el origen de los carnavales.

Cada vez nos movemos más entre falsas apariencias. Pretendemos dar una imagen que no corresponde con la realidad. Esta careta, esta apariencia, puede ayudarnos a salir airosos de alguna situación, incluso a sobrevivir durante un tiempo. Pero llega un momento en que ya no podemos seguir así y todo se complica. Y aparece un agotamiento mental para el que, quizás, un día no tengamos fuerzas. Además, acaba provocándonos una tremenda sensación de vacío interior y de frustración.

Por este motivo, deberíamos afrontarlo cuanto antes, quitarnos la máscara y empezar a actuar conforme a nuestras ideas y nuestros pensamientos. Deberíamos tener la valentía de actuar tal y como somos, de vivir de acuerdo a nuestra manera real de ser y de pensar. Quizás al principio sintamos que algunas personas se alejan de nosotros porque les gustaba más el personaje anterior, nuestra falsa apariencia a la que estaban acostumbrados (con el paso del tiempo, veremos que son los que no merecían la pena). Puede costarnos aceptar esto y mantener ese comportamiento nuestro más real, pero solo así podremos respirar profundamente. Solo así estaremos tranquilos y podremos ser felices. Por supuesto, solo así los demás podrán tener confianza en nosotros.

También deberíamos tener presente que hay personas que se han ajustado tanto la careta, que la llevan puesta desde hace tantos años, que consiguen confundir a los demás hasta hacerles creer que verdaderamente son así. Y no olvidemos que las falsas apariencias y las caretas se dan la mano muy estrechamente con las mentiras, hasta tal punto que ni la propia persona es consciente de ello.

Los carnavales han pasado. ¡Quitémonos las caretas!, al menos hasta los próximos carnavales y durante todo este tiempo vivamos con plenitud y autenticidad; según nos dicta nuestro corazón, no los demás.