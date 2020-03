El CD Benavente se queja al Comité de Árbitros

El CD Benavente se muestra indignado con el arbitraje del pasado domingo, en partido de Regional de Aficionados que se disputó en el "Luciano Rubio" y finalizó con victoria del Mojados vallisoletano por 2-3

El malestar ha llegado al punto de realizar una queja formal que ha presentado al Comité Técnico de Árbitros de la RFCYL y cuyo extracto es el siguiente:

AL COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS DE LA FCYLF

Queja Formal

En atención al artículo 81.4. del Reglamento General de la Federación de Castilla y León de fútbol, sobre derechos de los clubes, el Club Deportivo Benavente eleva formalmente protesta ante el Comité Técnico de Árbitros, sobre la actuación del equipo arbitral en este encuentro, y en base a los siguientes hechos, EXPONE:

A lo largo de la temporada nos hemos encontrado con determinadas acciones arbitrales que, en su conjunto, han perjudicado al Club Deportivo Benavente. Ante ello no habíamos elevado queja alguna ya que consideramos que errar es humano.

Lo sucedido en el partido de ayer día 1 de marzo se escapa a la normalidad. Es muy difícil, por no decir imposible, errar en tantas ocasiones y todas ellas en la misma dirección

Por otra parte, se recoge en el acta que el equipo arbitral requirió la escolta de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para abandonar el campo. Minutos después de haber finalizado el encuentro, el equipo arbitral solicitó dicha acción por parte de las fuerzas de seguridad, en una acción que hicimos de manera instantánea a su solicitud pero haciéndole constar que no estaba presente ningún aficionado del C.D. Benavente en el recinto por lo que su seguridad no estaba en peligro, algo que fue constatado por nuestro delegado que abandonó el recinto con el trío arbitral. A su salida del campo no había presente ningún aficionado, estando presentes únicamente el equipo visitante y el entrenador de nuestro club que se encontraba esperando a nuestro delegado

Desde nuestro club queremos mostrar nuestra total decepción y nuestro más profundo rechazo ante la imagen que ha transmitido el equipo arbitral de nuestra afición, de nuestro club y de Benavente, ciudad de la que somos un orgulloso embajador.

En base a los motivos expuestos, el Club Deportivo Benavente SOLICITA:

1º- Que el árbitro principal del encuentro D. Juan Mejino López, así como sus asistentes D. Sergio Carreto García y D. Alejandro Hernández Valle, no vuelvan a arbitrar a nuestro equipo, tanto en los partidos disputados en casa como a domicilio.

2º- Igualmente, deseamos que no se produzca ninguna designación de árbitros que pertenezcan a cualquiera de las provincias cuyos equipos participan en el Grupo B de la 1º División Regional de Aficionados.

Es derecho que pedimos admitir a trámite al órgano federativo competente.