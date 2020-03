"Fuera de Asturias, el Sporting no existe"

Como cada martes, en este caso de miércoles, repasamos con Antón Meana la actualidad del Sporting. La derrota de Ponferrada, el futuro de Torrecilla y Djukic o el papel de Javier Fernández, algunos de los asuntos a analizar.

Peor Sporting del siglo XXI. "Yo creo que es el peor de la historia. Más allá de los numeros, no creo que en el siglo XX hubiera un Sporting que jugara un partido con Unai Medina, Molinero, Cordero y Damián. Eso es una macha que nunca se va a quitar de la historia. Jugar con cuatro laterales que entre todos no hacen uno. Es manchar la imagen de un club que lo han convertito en vulgar. El equipoque no merece pisar ahora mismo El Molinón es el Sporting. El partido del otro día es la prueba de lo vulgar que es el equipo y el futuro negativo que nos viene a la vuelta de la esquina. Lo de Ponferrada fue la vida real y eso es lo que es el Sporting ahora mismo; un equipo al que da mucha pena ver jugar al fútbol".

Cuatro laterales. "El Sporting pone a cuatro laterales y entre todos no hacen uno. Damián es de lo peor que ha pasado por aquí en años. Peor es Unai Medina que tengo dudas de que tenga nivel para jugar en cualquier equipo de Segunda, luego fura de categoría lo de Molinero de central y lo de Cordero tiene una explicación complicada. La temporada va a ser dura. Hay que cerrar la permanencia cuanto antes para estar tranquilos. Hay que pensar en un equipo sin Djukic y sin Torrecilla. Ambos están amortizados y toca pensar en nuevo entrenador y nuevo director deportivo".

Torrecilla/Djukic. "Conociendo a esta directiva van a echar al director deportivo por presión popular o porque tienen que quemar una vala pero es una cabeza muy barata que va a caer. Sobre los entrenadores ninguno les convence e igual que pasaron por la trituradora José Alberto, Baraja o Herrera, va a pasar Djukic. El serbio no se ha ganado a El Molinón en sus dos primeros meses. Nos falta volver a empezar. Es el bucle permanente".

Dirección deportiva. "A Torrecilla le tengo mucha manía por malo, solo trae jugadores malos. Es un desastre y solo trae paquetes. Si trajera buenos futbolistas me parecería el mejor director deportivo de la historia pero es que viene lo peor de cada equipo. Ha superado a Nico Rodríguez y mira que era difícil. Está destruyendo al Sporting desde dentro. Sería bueno que lo echaran cuanto antes para que el Sporting tenga alguna esperanza de vida a corto plazo".

Joaquín. "Desconozco su papel dentro del club pero el binomio Javier Fernández- Ramón de Santiago confía mucho el uno en el otro y no veo a Joaquín metiéndose donde que haya que tomar decisiones. Van a traer un director deportivo sin contar mucho con su opinión".

Javier Fernández. "Todos son mis presidentes aunque el mío de verdad es Vega-Arango, como mi seleccioandor es Vicente del Bosuqe. Ahora soy de Javier porque me gusta entender la vida de un presidente pero sus números, desafortunadamente, no le acompañan. Tiene que gestionar ser presidente de un Sporting que va camino de la desaparición mediática. El Sporting no le interesa a nadie fuera de Asturias, no existe. Es un club fantasma, invisible y eso es un problema que Javier debería gestionar".