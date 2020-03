Asocia-T: Sounds From The Deep

En la sección de Asocia -T, incluida en nuestro programa de "Hoy por Hoy Guadalajara" queremos conocer a todas las asociaciones, colectivos, clubs y grupos que realizan su actividad en la provincia de Guadalajara, porque creemos que ayudan a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la capital y de todos los municipios de su entorno.

Hoy lo hacemos conociendo la historia de la Asocición Sounds From The Deep, que este año celebran su décimo aniversario y cuya actividad principal se basa en la difusión y promoción de la música rock y metal en la provincia. Lo hacen a través de conciertos y eventos, no solo de grupos afincados en la capital sino de todo el panorama nacional. Un grupo de amigos cuyo amor por la música, le ha llevado a intentar que sea uno de los pilares fundamentales de la ciudad.

Puedes escuchar su historia aquí.