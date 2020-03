El acusado de matar a una mujer al quemar una casa de Arrecife culpa a otro

El acusado de prender fuego en 2017 a una casa ocupada que compartía con varios moradores en Arrecife, en un incendio que costó la vida a una mujer y ocasionó lesiones a un hijo de esta y a un hombre, ha culpado este lunes de esos hechos ante la Audiencia de Las Palmas a una tercera persona.

Abdelaziz M., que se enfrenta a una condena de 25 años de cárcel por un delito de incendio, otro de asesinato y dos de lesiones, ha afirmado que fue un joven que también vivía de ocupa en la vivienda quien prendió fuego sobre las 06.00 horas del 7 de enero a la casa por orden de Hassan E., quien previamente había rociado gasolina en su interior y alrededor, y no él como sostiene el Ministerio Fiscal.

El acusado ha dicho que el joven, Mohamed C., que está citado a declarar como testigo el martes, prendió la gasolina con un mechero y que Hassan E., que nunca fue investigado por estos hechos, había amenazado con quemar la vivienda momentos antes y delante de más gente en un bar porque se había enfadado con él.

Según la versión que el procesado ha expuesto al Jurado, Hassan E., le propuso que llevara de vuelta a Marruecos una patera y él se negó porque tenía problemas en su país, pues había grabado un vídeo con insultos al rey y a empresarios, que fue lo que le obligó a emigrar en una embarcación ilegal hace tres años a Canarias, donde asegura haber solicitado asilo político.

El acusado además ha indicado que el mechero con el que se prendió la gasolina lo tiró al suelo Mohamed C. y no él, como sostiene un agente que se encontraba en el lugar de los hechos, después de que una testigo llamara a la Policía por el altercado que con anterioridad al incendio se produjo en la casa.

Su abogado ha señalado al tribunal que el mechero no tiene restos de ADN de su defendido, conforme al estudio que solicitó a la Policía Científica y que se ha admitido hoy como prueba.

El letrado, Juan José Roldán, ha recalcado que su defendido carece de antecedentes penales y que el testigo al que apunta Abdelaziz M. ha estado acusado por estos hechos durante dos años, en los que le asistía el derecho a mentir. Por ello, ha remarcado, ha contado hasta ahora distintas versiones sobre lo ocurrido.

Roldán ha subrayado al tribunal que "no hay una prueba directa" contra su defendido y que Hassan E., que se dedica a la trata de inmigrantes, no ha sido localizado y no figura en la base de datos policial.

El abogado también ha comentado que se podía haber avisado antes a los bomberos, pero se llamó primero a la Policía, lo que demoró las tareas para apagar el incendio de la vivienda, propiedad del Banco de Santander.

La fiscal María Pérez ha manifestado al tribunal del Jurado que lleva dos años investigando la causa y que está convencida de que el acusado es el autor de los hechos, aunque también ha dicho que si a lo largo del juicio se exponen pruebas que demuestren lo contrario cambiaría su calificación y retiraría la acusación, algo que, sin embargo, ha señalado que ve "difícil" que suceda.

La fallecida, Dolores Pérez Cordero, murió meses después, en la Unidad de Quemados de Sevilla, como consecuencia de las quemaduras que sufrió en el 51 % de su cuerpo. Tanto ella como los dos heridos ocupaban la parte baja de la casa cuando comenzó el fuego, según la fiscal.

Del hijo de la fallecida se desconoce el alcance de las lesiones y del otro herido se sabe que tardó 100 días en estabilizarse y que sufre limitación en la extensión de ambos codos y trastorno neurótico derivado del estrés postraumático de intensidad grave que sufre.

La fiscal solicita que el acusado cumpla la pena íntegra de prisión que reclama y que indemnice a los ocho hijos de la fallecida con 354.000 euros, así como con 115.398 a Juan Antonio G.M., por las lesiones y las secuelas que le provocó, mientras que la parte que corresponde al otro herido se fijará en sentencia tras la valoración de los médicos forenses.

El juicio continuará este martes con la declaración de los primeros testigos, según ha indicado el presidente del tribunal, el magistrado Miguel Ángel Parramón, aunque el tribunal ya ha adelantado a las partes que dos de ellos, que vivían en la casa incendiada, no han sido localizados.