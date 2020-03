La Cámara de Lanzarote impartirá formación digital en animación 2D y 3D

Dentro de los itinerarios de emprendimiento juvenil, la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa impartirá un programa formativo en animación 2D y 3D orientado a personas inscritas en Garantía Juvenil de entre 16 y 29 años. Este programa está cofinanciado por la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio y por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Son siete semanas de formación intensiva que comienzan el 30 de marzo y que se componen de sesiones conjuntas, acciones de acompañamiento con consultorías individuales y mentoringpara los proyectos más destacados o con mayor proyección.

Animación 2D y 3D para desarrollar videojuegos y audiovisuales

El sector de los videojuegos tiene un gran potencial de crecimiento e innovación en la industria de contenidos digitales. Un sector en expansión en la industria del entretenimiento, así como en las áreas de publicidad, infoarquitectura, educación, investigación científica, etc. La industria necesita perfiles especializados en 3D, producción, arte, diseño visual, diseño de personajes, desarrollo visual, modelado, texturas, efectos visuales, simulación, etc. Es por tanto un campo profesional muy prometedor para el que se va a requerir una cualificación concreta hasta ahora no disponible en Lanzarote. El objetivo de este programa es preparar jóvenes para trabajar en desarrolladoras de animación 2D y 3D así como impulsar el emprendimiento en estas áreas fomentando y asesorando proyectos propios.

El curso incluye una parte destinada a la dirección de proyectos con apoyo para la elaboración de un estudio básico de viabilidad y plan de negocio destinado a nuevas iniciativas emprendedoras. También se impartirán nociones sobre conceptos jurídico fiscales y finanzas, muy necesarios para conocer el precio del producto, la gestión con proveedores y otros aspectos fundamentales para que el proyecto funcione.

Esta formación es totalmente gratuita para los participantes, que deberán tener entre 16 y 29 años, estar desempleados e inscritos en Garantía Juvenil. Hay 20 plazas disponibles. Para más información contacte con la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa o visite la página web.