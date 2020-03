Ángel Vázquez afirma que ellos rescataron los CACT de la quiebra en 2009

"Una empresa que tiene actividad continua, una empresa de servicios con actividad y con visitas continuas, lógicamente, en quiebra absoluta no está", ha dicho el consejero de turismo del Cabildo de Lanzarote en la SER. Sin embargo, Dolores Corujo (PSOE) afirmó en el pleno del Cabildo que la empresa pública estaba en "quiebra absoluta". El consejero de turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez (PP), no habría utilizado "quiebra absoluta" para describir la situación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. "Yo no utilizaría ese término, es cierto que la empresa ahora financieramente no tiene dinero, pero es la misma situación que nos encontramos nosotros cuando llegamos" explica Vázquez. "En quiebra estaban cuando llegamos nosotros en 2009", explica el consejero.

El consejero de turismo del Cabildo de Lanzarote afirma que cuando el PP llegó a los Centros Turísticos, en 2009 con Ástrid Pérez, -labor que continuó el propio Ángel Vázquez en 2011-, se encontraron la empresa "sin póliza de crédito, sin un duro, y el director financiero advirtiendo que solo nos quedaba dinero para dos meses", ha explicado en Hoy por Hoy Lanzarote. El PP sustituía entonces a Carlos Espino, actual jefe de gabiente de la Presidenta del Cabildo, al frente de la empresa pública. "Fue el PP entonces el que rescató a los Centros de la quiebra, no Coalición Canaria, ellos continuaron con nuestra labor después", explica Vázquez, que asegura haber sido crítico en el Consejo de Administración durante todos estos años. El responsable de la consejería de turismo en la isla afirma también que la situación de los Centros es delicada. "Es verdad que dinero no hay, es verdad que el canon del Cabildo, -que tiene un exigibilidad anual-, si lo necesitara, los Centros no podrían pagarlo, eso es verdad", explica el consejero.

"He llegado a pagar ochenta euros de mi bolsillo por un taxi en Londres", explica Vázquez sobre la asistencia a ferias turísticas

En la actualidad un viaje a Londres conlleva unas dietas de noventa euros al día. "Eso no da para nada. A los que viajamos nos cuesta dinero siempre", explica Vázquez. "Yo llego de los primeros a la feria y me voy el último, a veces ni como. He llegado a pagar de mi bolsillo por un taxi en Londres hasta ochenta euros, por ir a tomar dos cañas con dos tapas he pagado casi cuarenta euros", lamenta el consejero. "No está pagado, ni lo que nos pagan por la dieta ni el sacrificio de la familia, el no estar en casa, irte de casa los domingos. Me molesta que se hable con desconocimiento, en nuestras dietas a veces nos descuentan el hotel si sobrepasa el límite que tenemos establecido. En una feria no encuentra usted un hotel bien situado por sesenta euros al día", añade Vázquez. El consejero asegura que incluso se llega a tardar meses en cobrar las dietas, "y tengo que pagar esos gastos con mi dinero", añade.

"En Lanzarote hace veinte años se hizo mucho dinero con poco, pero ahora ya no", señala sobre la restauración el consejero de turismo



"Lanzarote llegó a ser este verano la isla donde el turista gastaba más, eso significa que el turista sale del hotel. El todo incluído no me gusta, porque impide la oferta complementaria, eso es evidente. Pero el turista penínsular y el irlandés, aunque venga con todo incluído, sale del hotel", explica Ángel Vázquez. "Hace unos días me encontré con un restaurador que me dijo que no veía el crecimiento turístico del que hablamos, yo le pregunté, -¿tú que calidad estás dando?-, la calidad de dábamos hace veinte años de pollo y espaguetis, eso ya no funciona", relata el consejero de turismo. "En Lanzarote, hace veinte años, se hizo mucho dinero con poco, pero ahora ya no. Tenemos que adaptarnos a la demanda", señala Vázquez.