Dos policías vieron tirar el mechero al suelo al acusado de quemar una casa en Arrecife

Los dos policías que detuvieron al acusado de prender fuego en 2017 a una casa ocupada en Arrecife (Lanzarote), lo que costó la vida a una mujer y lesiones a un hijo de esta y a un hombre, han explicado al Jurado que lo sorprendieron huyendo del lugar y arrojando un mechero al suelo.

En la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia de Las Palmas contra Abdelaziz M., que se enfrenta a una condena de 25 años de cárcel, los policías han dicho que junto al procesado huía Mohamed C., quien también fue detenido en ese momento, pero no fue quien tiró al suelo el mechero con el supuestamente se prendió fuego a la gasolina que se empleó para quemar la casa.

El acusado culpó ayer de iniciar el incendio a Mohamed C., quien ha declarado este martes al tribunal -como testigo- que él salió de la vivienda tras Abdelaziz M. y vio "cómo encendió el mechero" desde el exterior de la casa por un agujero y cómo "explotó" la vivienda, que estaba habitada por ocupas marroquíes y españoles.

Así mismo, ha señalado que en el interior de la vivienda estaba Hassan E., a quien el procesado responsabilizó de arrojar la gasolina y ordenar a Mohamed C. que iniciara el fuego.

Los dos policías que detuvieron al acusado y a Mohamed C. han explicado que el día de los hechos, el 11 de enero de 2017 (no el 7 ni el 6 como había señalado por error la Fiscalía), sobre las 06.00 horas estaban en las inmediaciones de la casa que se quemó y que, al escuchar la deflagración y ver llamas, fueron hacia la vivienda y se encontraron huyendo a los dos.

Uno era joven, Mohamed C., y el otro era mayor, el acusado, quien olía bastante a gasolina y tiró el mechero al suelo, según han indicado los dos agentes, que han manifestado que ambos trataron de sortearles, pero lograron cogerlos y los esposaron a una verja para auxiliar a las personas que estaban atrapadas en el interior de la casa y que pedían socorro.

Los policías han indicado que desde el balcón que estaba enrejado de la vivienda en llamas varios de sus moradores gritaban para que se les socorriera, pues aquello era como una "ratonera", según ha explicado el policía instructor del informe.

Conforme al testimonio del instructor, el acusado era un hombre conflictivo y ese día se le prohibió la entrada a la vivienda, por lo que protagonizó un altercado con otros dos de los marroquíes que habitaban la casa y por venganza o algo parecido decidió quemarla, mientras que el joven que ese día también fue detenido no tenia motivos para hacerlo.

Estaba durmiendo y no participó en la bronca, se limitó a huir, ha relatado el instructor, que ha señalado que se desconoce el motivo por el que había gasolina en la casa. No obstante, dado que al acusado se le conoce como el "capitán de pateras", cree que podía tenerla escondida en otra vivienda, según la versión de Mohamed C.

Los dos lesionados en el incendio, uno de ellos hijo de la fallecida, han declarado también este martes y han dicho que están seguros de que fue el procesado quien prendió el fuego porque había amenazado en muchas ocasiones con hacerlo.

Juan Antonio G.M. ha señalado que Hassan E. no tiene nada que ver con el fuego, pues también quedó atrapado y sufrió inhalación de humo, y que reclama una indemnización por los daños que ha sufrido: "Me jodió la vida", ha resumido, pues padeció quemaduras en un 56 % del cuerpo y tuvo que ser atendido en la Unidad de Quemados de Sevilla, al igual que la fallecida.

El hijo de esta última, entonces menor de edad, ha relatado que escuchó una discusión y bajó al salón de la vivienda, donde vio al acusado "muy cabreado" y "gasolina por el suelo", por lo que subió corriendo a avisar a su madre y a Juan Antonio G.M., pero "no le dio tiempo de nada".

Así mismo, ha dicho que cuando bajó al salón, el acusado salió corriendo de la vivienda, al igual que Mohamed C., pero que quien provocó el fuego fue el "capitán de pateras", que "parecía que esperaba que estuvieran los tres juntos (él, su madre y Juan Antonio G.M.) para prender la casa".

El juicio contra Abdelaziz M., que se enfrenta a un delito de incendio, otro de asesinato y dos de lesiones, continuará este miércoles con la declaración de los bomberos que actuaron en esa emergencia y de los peritos.