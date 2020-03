Denuncian el ataque mortal de buitres a una vaca y su ternero en Horcajo de la Sierra

Nuevo ataque de buitres al ganado de la Sierra Norte. Al menos así lo ha denunciado la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA. Los hechos habrían ocurrido en Horcajo de la Sierra este pasado fin de semana, después de que una novilla diera a luz a su ternero.

Un ganadero de la zona grabó un vídeo que ahora está en circulación en el que puede apreciarse a la vaca moribunda con evidentes heridas en los ojos y también en la zona de las ubres y el trasero.

De lo que no hay imágenes es de los buitres que, supuestamente, la atacaron a ella y a su cría recién nacida. Aunque el presidente de UGAMA, Alfredo Berrocal, no tiene ninguna duda. Asegura que el problema no está en el equilibrio buitre-ganadería, si no en la “pésima gestión” de la Consejería de Medio Ambiente.

Berrocal lamenta que el Gobierno regional no haya cursado la PNL que permitía dejar cadáveres en el campo y que evitaría, según el presidente de los ganaderos madrileños, que los buitres tuvieran que recurrir a estas prácticas.