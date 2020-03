Casimiro: "Podemos decir expresiones como 'circo' o nos crecen los enanos"

El técnico del Unicaja Luis Casimiro indicó este martes sobre las circunstancias en forma de lesiones con las que va a afrontar el encuentro de mañana ante el Joventut de la Eurocup, que "Lo típico. Podemos decir expresiones como 'circo', 'nos crecen los enanos', etcétera. Melvin ha entrenado hoy pero Josh Adams lo tenemos en el hospital. Y sumarle el resto que teñíamos el otro día que tenemos en el dique seco. Dicho esto, al mal tiempo buena cara e intentar salir adelante con lo que tenemos e intentando recuperar a estos dos jugadores dentro de las condiciones que tenemos con dos jugadores que un día antes no pueden entrenar y que uno de ellos está hospitalizado".

"El doctor se ha ido para el hospital, estaban poniéndole suero. No sé si podrá viajar con el equipo o viajará mañana. Es un virus estomacal y ya nos pasó cuando el viaje a Bursa y que estábamos en esta coyuntura y no viajó al final. Parece que ahora es más leve y que pueda venir al partido. Dentro de eso, cuando pasa esto debilita bastante. Poner buena cara y los que estamos el resto poder competir e ir recuperando jugadores".

"Sí. Es el octavo jugador del que hablábamos el domingo. Es el único que estaba más cerca, se ha hecho la prueba hoy y ha salido, dentro de que no son totalmente satisfactorias, ha salido optimista. Y se juntan dos factores: que él tiene muchas ganas de jugar y nosotros que necesitamos que juegue. Así que va a hacer el esfuerzo y entendiendo que no va a ir atrás la recuperación y todo pese a que no ha hecho ningún entrenamiento. Entonces, son las circunstancias y han llegado así. Tenemos que torear con ellas".

"Vamos al día a día, al minuto a esperar las circunstancias y a esperar hacer el mejor trabajo posible dentro de los que estemos. Estar al máximo y sabiendo que son dos partidos diferentes. El primer partido es con una serie de jugadores, tanto por nuestra parte como por la del Joventut. Y luego jugadores que sí vamos a poder tener en Liga. Son dos partidos diferentes por los jugadores que estén implicados en la cancha".

"Claro que entiendo que lo hubieran suspendido y también que no nos den ese ‘chance’. Sería abrir la puerta a cualquier momento de tipo de lesiones de cualquier equipo de estar haciendo estas cosas. No podemos comparar el partido del Darussafaka con la Virtus porque es una cuestión del gobierno turco. Estar entrando en ese debate de nosotros sí y ellos no, son cuestiones diferentes y se hace por cuestiones de gobierno. En este caso la Euroliga mantiene las reglas de la competición".

"Estamos comentando una serie de circunstancias que son noticia por la actualidad y porque van surgiendo tal cual. Pero está claro que la idea mía siempre es competir para ganar. No vale poner paños calientes ni justificaciones. El tema es los que estemos saber el valor que tienen cada uno de los dos partidos que vamos a disputar en Badalona, y a partir de ahí exigir al máximo".

"El mayor problema está en la zona exterior. Si viene Melvin y tenemos a Deon ya no tenemos tantos problemas. Melvin puede jugar al 3 y 4. Lo podemos tener cubierto. Y si es necesario que alguno haga de 4 como ha hecho de manera puntual Gerun pues está claro que tal y como estamos hay que estar abierto a todo tipo de esto. Como decíamos antes, que puedan jugar chicos jóvenes para dar variantes al quinteto.Hay que estar abierto a esas situaciones. Por parte de los jugadores hay muy buena predisposición y grandísima actitud. Están involucrados para dar un paso adelante para intentar olvidarnos del momento en el que estemos durante el partido para competir al máximo".

"Situación de riesgo. Es una acumulación de minutos que en el baloncesto de hoy en día no puedes tener porque acabas teniendo problemas, y se está demostrando. Por el nivel de juego y exigencia física que requiere la competición conlleva riesgos. La situación es la que es y correr esos riesgos. Cada día que pase y no tengamos nada estamos más cerca del final del túnel".

"Si va a haber ocho equipos en Eurocup cuando pase la jornada siguiente, cualquiera de esos ocho es muy peligroso y es muy buen equipo. Unos tendrán más renombre que otros. Pero si nos vamos a fijar sólo en eso nos estamos equivocando. Pero si ya quedan ocho equipos tienen un nivel extraordinario. Que tengan el prestigio o no no me voy a fijar en eso. Para mí el mayor respeto a cualquiera de los ocho que esté en liza. He visto a alguno. Promitheas siempre ha estado a buen nivel. Oldenburg ha ido a mejor desde que jugamos contra ellos. Y siempre están los italianos, que están haciendo las cosas bien. Y cuando estás entre los ocho primeros es digno de alabar".

"Si encima hay chicos jóvenes que ellos van a jugar con esa ilusión y determinanción. Pues bastante alegría, ritmo ofensivo. Cada vez que puedan correr, pues correr. Figura importante Prepelic. La Penya tiene un sello y una identidad. Y desde que está Durán de entrenador juegan bien al baloncesto con ese sello. Que no se jueguen nada no va a significar que no estén motivados, al contrario, quieran agradar, al contrario. Van a jugar jugadores que jueguen menos en Liga. Siempre es un equipo temible".

"No me había pasado nunca esto. La verdad es que no ni la temporada pasada ni esta. La acumulación de jugadores importantes al mismo tiempo lesionados y que no puedan intervine no me ha pasado. Bien es cierto que también el ritmo de competición les pasa a muchos equipos. Está pasando a equipo de Euroliga que son plantillas muy largas, de Eurocup que pierden jugadores importantes. Es un tema que se nos escapa a nosotros y que es más de reflexión a nivel organización del baloncesto mundial. De equilibrar los calendarios, de poder tener tanto periodo de trabajo como de descanso, que es muy importante. Porque sino los jugadores los estamos explotando y al final cada día hay más lesiones porque el ritmo que llevan los jugadores es muy alto y la exigencia física del baloncesto de hoy es muy grande y estamos jugando con fuego".