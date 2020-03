La Orquesta Sinfónica se prepara para el Triple Concierto de 'Entre Cuerdas y Metales'

Este año y a diferencia de los anteriores conciertos extraordinarios, se contará en el escenario del Batel no con uno, sino con tres grandes músicos:

MÚSICOS INVITADOS



Felipe Rodríguez García (violín). Con el I premio de la I edición de entre cuerdas y metales, ha actuado como solista en distintas agrupaciones camerísticas en E.E.U.U., Alemania, Inglaterra, Francia, Italia,etc. Ha actuado con la orquesta RTVE, y con otras numerosas orquestas por todo el territorio nacional. Son de especial mención sus diversas grabaciones para SONY, RNE y TVE. Ganador de numerosos concursos, ha colaborado con la UBS Verbier Orchestra, y ha sido Violín Principal de la “City of Birmingham Sympony Orchestra”, Concertino de la Orquesta Gulbenkian de Lisboa. En la actualidad combina su posición de violinista de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Madrid (Teatro Real), con su actividad como músico de cámara y solista.

Irene Ortega Albaladejo, (violonchelo). Con el I premio en la VIII edición de entre cuerdas y metales, ha trabajado con diferentes orquestas y formaciones como la Orquesta de la Royal Academy of Music (Londres), la Armonia Chamber Orchestra (Italia), la Orquesta Filarmonía (Madrid) o la London Sinfonietta. Ha recibido numerosos galardones y actuado en diferentes países y salas de renombre como el Lincoln Center de Nueva York, el McComick Place de Chicago, la Queen Elizabeth Hall y el Hackney Town Hall de Londres. Ha participado en festivales de prestigio internacional como el The International Holland Music Sessions o el Kabelmetal Festival.

Gabriel Escudero Braquehais, (piano). Con el I premio en la II edición de entre cuerdas y metales, está considerado por la crítica musical como uno de los mejores pianistas españoles de su generación, compagina su actividad interpretativa con la pedagógica a nivel internacional. Escudero ha sido invitado a actuar en importantes eventos y festivales de diferentes lugares de España y en países como Alemania, Austria, EEUU, Finlandia, Polonia, Suecia, Italia, Bulgaria, República Checa, etc. Ha actuado en emblemáticas salas como el Carnegie Hall de Nueva York, Musikverein de Viena, Mozarteum de Salzburgo, Smetana Hall de Praga o Scandinavian House de Nueva York. Profundamente interesado en la pedagogía del piano, ha trabajado en la Manhattan School of Music de Nueva York, en la International School of Music Finland de Helsinki.

A ellos se suma que a la batuta estará uno de los mejores directores a nivel internacional, al frente de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, una de las formaciones sinfónicas más prometedoras del panorama nacional y así lo han demostrado en los anteriores conciertos: Leonardo Martínez Cayuelas.