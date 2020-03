Les negociacions per destinar terrenys a habitatges socials estan molt avançades

Les negociacions amb alguns comuns per la cessió de terrenys públics per a la construcció d'habitatges socials es troben força avançades, tal com ha indicat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, després de la reunió de la Taula Nacional de l'Habitatge duta a terme aquest dijous. Tot i així, el ministre no ha pogut avançar els terrenys però ha assegurat que en les properes setmanes ho podran anunciar. En aquest aspecte, el comú d'Andorra la Vella ja va mostrar la seva voluntat de cedir terrenys i fins i tot, ja el tindrien decidit.

En la reunió s'han presentat les línies generals de la llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge, i un text en el què els cònsols han demanat poder fer les aportacions pertinents. L’executiu, no obstant, deixa clar que se’ls farà arribar les línies mestres però no el text.

En la reunió que s’ha celebrat aquest matí de la Taula d’Habitatge els mandataris comunals han demanar poder accedir a la legislació en què està treballant l’executiu, ja que el futur Institut de l’Habitatge comportarà la col·laboració entre les administracions en aquesta matèria. Per aquest motiu, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha demanat poder tenir el text abans que s’entri a tràmit parlamentari per "tenir la informació i fer una millor llei".

Una demanda que no serà satisfeta, segons ha explicat el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy. Es mostra favorable a què puguin tenir les línies mestres per què puguin veure si es dona cobertura a les inquietuds que tenen, però deixa clar que la Taula de l’Habitatge no ha de ser un segon Consell General. Manté aquest primer trimestre de l’any per entrar aquest projecte de llei a tràmit parlamentari i que també ha de permetre la posada en marxa del fons público-privat.

A nivell personal, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha titllat de decepció la Taula de l’Habitatge perquè hi ha molts punts que encara s’estan estudiant i fins a finals d’any no es podrien veure alguns avenços en la matèria. En aquest sentit, Víctor Filloy ha defensat l’actuació de l’executiu recordant que hi ha 4,2 milions d’euros per construir habitatge social en aquest pressupost, s’ha fet la llei de mesures urgents i es treballa en la posada en marxa del fons público-privat que comptarà amb una dotació econòmica inicial de 10 milions d’euros provinents de la plusvàlua de la venta d’Avatel per part d’Andorra Telecom. En la propera Taula de l’Habitatge es valorarà si la mesura de congelar els lloguers es mantindrà també l’any vinent.

En la reunió també s'ha tractat el conveni signat amb FEDA per tal d'obtenir dades reals dels comptadors de la llum perquè ens aporti informació del mercat de lloguer i també s'ha comunicat als diferents actors de la taula la intenció de signar un conveni amb l'Institut Metropolità de Barcelona per centralitzar les dades "que disposem al país en matèria d'habitatge" i "poder disposar d'uns indicadors més fiables", ha indicat el ministre. A més, aquesta reunió també ha tingut la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, qui ha exposat les línies de la nova certificació energètica.