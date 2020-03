En el 8 de marzo: "Woman", de Neneh Cherry

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #89. EMISIÓN 08/03/2020

ARTISTA: NENEH CHERRY

CANCIÓN: WOMAN

AÑO: 1996

HISTORIA: 8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER

VIDEO: WOMAN - NENEH CHERRY

Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN no lo vamos a dejar pasar, por supuesto. Hay canciones de mujeres, con mujeres, por mujeres y para mujeres: la de hoy es de esas. Es su día. Buscamos alguna reivindicativa y siempre la encontramos. Esta mañana elegimos una de Neneh Cherry, que quiso dar réplica con la suya de 1996 a otro tema bastante más famoso escrito 30 años antes por el gigante del soul: James Brown.

El mundo del hombre y el mundo de la mujer enfrentados en dos canciones. La del padrino del soul era “It is a man’s, man’s world”. Es un mundo de hombres. Esa canción era tan buena entonces como un pelín anticuada nos resulta hoy. Ya, ya sabemos que no se puede juzgar con los cánones del presente el arte del pasado, es verdad, pero se queda un poco antiguo eso de que este es un mundo de hombres en el que el hombre lo hace todo, lo vale todo, pero no es nada sin una mujer o una chica a su lado. Lo que pasa es que la mujer está allí como de adorno. Eso es lo que viene a decir “It is a man’s man’s world”. De todas formas, su canción quedó como un homenaje a esa mujer que simplemente está ahí sin hacer nada. Fue también una monumental interpretación de James Brown y hoy es un indiscutible clásico del soul.

Y Neneh Cherry decidió en 1996 coger ese tema, darle la vuelta y ponerse a hablar de todo lo que hacen, son, sufren, piensan y sienten las mujeres, sin limitarse a ser un objeto del hombre. “Este es el mundo de las mujeres: Soy el tipo de mujer que está hecha para durar. Ellos trataron de borrarme, pero no lograrán revelar mi pasado. Pasaría hambre para salvar a mi hijo; he llorado tantas lágrimas que hasta un ciego podría verlas. Este es el mundo de la mujer. Este es mi mundo. Este es el mundo de la mujer para la chica de este hombre. No hay una mujer en este mundo, ni una mujer ni una niña, que no pueda entregar amor en este mundo de hombres. He dado a luz y he alimentado; me han llamado bruja, he crepitado en el fuego y me han llamado mentirosa; tantas veces tuve que morir que solo ahora empiezo a vivir”. Todo un alegato, ya lo creo: es un tributo a la feminidad y al poder de las mujeres, y una respuesta contundente a la versión clásica.

Pues eso: James Brown quiso hacer un elogio de la mujer con los estereotipos de 1966 pero Neneh Cherry lo que hizo fue una defensa con valores más avanzados y feministas en 1996. Él fue amable y condescendiente, nada más; Neneh Cherry fue más valiente y reivindicativa. Los treinta años de separación entre las dos canciones pesan en sus respectivos mensajes y actitudes.

Neneh Cherry hizo dos versiones de este tema: una en inglés y otra en español, idioma que no se le daba mal pues vivió en la Costa del Sol malagueña durante 4 años, y tuvo una hija aquí y todo. La versión en español salió en la película de Benito Zambrano, Solas, a cuya banda sonora original pertenece, con un arreglillo de guitarra del Tomatito incluido. En LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN hemos elegido la versión en inglés, la más universal y conocida. Es el día Internacional de la Mujer; vamos a escuchar a una de ellas, la escandinava de padre africano, madre sueca y padrastro americano, Neneh Cherry y su réplica al gigante James Brown con “Woman”