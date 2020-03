Más del millar de personas salen a la calle con motivo del Día Internacional de la Mujer

" Si nosotras paramos, el mundo se para".

Este era el lema de la manifestación que pasadas las 12:00 horas de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, partía desde la Plaza de España para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, donde se ha leído un manifiesto por la igualdad entre hombres y mujeres.

Durante el recorrido se han coreado frases como " la calle y la noche también son nuestras", " estamos hasta el culo de tanto tío chulo", " ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas", "no quiero tu piropo, quiero tu respeto", " que no, que no, que no tenemos miedo", " mi abuela luchó, mi madre luchó y aquí estoy ahora luchando yo" o " machista, escucha, Cartagena está en la lucha".

"La libertad de las mujeres es imparable" es el lema bajo el que este año el Ayuntamiento de Cartagena presentaba su programación de actividades, haciendo referencia a la lucha que sigue expandiéndose para reivindicar los derechos de las mujeres.

Algunas de las mujeres que participaban en esta manifestación declaraban que "no queremos que se nos trate como un cuerpo, que tenemos voluntad, queremos ser iguales que los hombres y que no nos violen". Recordemos las declaraciones hechas por la coordinadora de la concejalía de igualdad del ayuntamiento de Cartagena María José Mercader, quien señaló que "existe un repunte en los casos de violencia machista en Cartagena".

El concejal de Igualdad, David Martínez, señalaba que "el Ayuntamiento de Cartagena se había sumado a la Declaración Institucional de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para elaborar políticas de igualdad de carácter transversal y trabajar en el nuevo Plan de Igualdad que verá la luz en este año 2020.

En la manifestación de este 8 de marzo, ha participado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón que tras la pancarta de la Asociación de Mujeres de Cartagena, Clara Campoamor, quien apuntaba que "en este municipio había una doble amenaza a su juicio". Se ha referido a dos formaciones políticas como son Vox y MC.

Castejón ha dicho que una de estas amenazas es Vox, "un partido de corte nacional por desarrollar unas políticas activas en cuanto se refiere a los derechos de la mujer y la conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer".

La segunda amenaza, según Ana Belén Castejón, es MC, "un partido de corte local que no tiene que decir mucho pero que hace mucho y donde demuestra a través de su líder lo que piensan de las mujeres". Una situación que dice "haber vivido ella en primera persona".

En la manifestación ha estado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón / Cadena SER

En mitad de la manifestación se habilitaba un espacio que se dejaba vacío como testimonio de aquellas mujeres que ya no están, haciendo referencia a las víctimas de la violencia machista y para las mujeres que por distintas situaciones no habían podido acudir a la misma.