Localizado el joven lacianiego que desapareció el viernes

El padre del joven Manuel González Gago de 21 años tuvo contacto con él por última vez el viernes por la tarde, a las tres menos veinte de la tarde, poca ante de incorporarse a su puesto de trabajo en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, en la madrugada del lunes se produjo un contacto del desaparecido con su familia, por lo que se desactivará la búsqueda.

Cuando habla por teléfono con su padre y Manuel le dice que ya se encontraba en su lugar de trabajo, el aeropuerto ds Barajas, ya que comenzaba a las tres y media de la tarde. Tras esta conversación, su padre le manda a las siete de la tarde un mensaje por vía whatssap que Manuel no llega a recibir por lo que su familia comienza a llamarlo y su teléfono no se encuentra operativo. Es la última vez que se sabe de este joven, ya que tenía que incorporarse a su puesto de trabajo a las tres y media de la tarde, pero Manuel no acudió y su teléfono no ha vuelto a estar operativo.

Su familia había cuersado la denuncia en el cuartel de la Guardia CIvil