El nuevo vicio del juego de la Región de Murcia

EL (NUEVO) VICIO DEL JUEGO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Emitido en 'Hoy por Hoy Cartagena' de Radio Cartagena Cadena SER el 09/03/2020

Mi amigo José Sánchez Conesa, uno de los cronistas oficiales de Cartagena, ha sabido poner el dedo en la llaga. Tras las noticias sobre el súbito crecimiento de la delincuencia en su pueblo, La Palma, él ha sido el primero en explicarnos por qué. No se trata de una delincuencia asociada a la droga, como antaño, o a la inmigración, como le gustaría al populismo de extrema derecha. Resulta que detrás de este extraño repunte de los robos en domicilios de La Palma está la creciente adicción de nuestros jóvenes a las salas de juego que proliferan como setas desde hace pocos años en nuestros barrios y en nuestros pueblos y que están machacando a la juventud, que se ha enganchado a ellos como si fuera una droga.

En la región de Murcia, donde no somos los primeros en ninguna estadística buena y sí que lo somos en casi todas las malas, tenemos más salones de juego que ninguna región de España. Somos ya el mayor casino de Europa, con 22 salones de juego por cada 1000 habitantes, mientras que Valencia o Madrid solo tienen un 7 por mil. Se habla ya de una epidemia de ludopatía, con jóvenes y familias arruinadas por el juego exactamente igual que sucedió en los años ochenta con la heroína. El juego en España se expande sin control, como los virus estos que están de moda, y en Murcia mucho más.

Es ya un problema de salud pública. Un problema político, como tantos. Y su solución también debería ser política. Pero me temo que va a ser difícil. Poca gente sabe que las grandes empresas del juego son puertas giratorias para expolíticos. Todo un exministro pepero de Justicia ¡de Justicia! trabaja ahora para la empresa más grande del sector del juego a nivel nacional. También un ex diputado cartagenero del PP es accionista de una de las empresas de juego más importantes de la región de Murcia. Y la semana pasada se inauguró el casino más grande de la región, que va a crear mucho empleo, como en Las Vegas, y su inauguración fue todo un acontecimiento donde nuestro presidente, políticos y empresarios encorbatados celebraban y celebraban no se sabe muy bien qué. Son un poder enorme, cualquiera les tose: se han hecho los amos de la región y se enriquecen mientras nuestros chavales se echan a perder con la ludopatía que campa por todos los barrios, los humildes y los otros, y los vecinos de los pueblos como La Palma tienen miedo a salir de casa por si al volver se la encuentran desvalijada.

Ahora harán una nueva ley del juego para la región, porque la anterior, de 1995, está obsoleta. Pero mucho me temo que, dada la mayoría parlamentaria que tenemos en la región hoy día, esa ley la harán los políticos de los tres partidos de derechas al dictado de los intereses de esas grandes empresas del juego, en lugar de legislar lo que le conviene a la mayor parte de la ciudadanía. Otra pena más que añadir al triste espectáculo que estamos dándole al mundo desde esta región. ¿Nos salvaremos alguna vez?