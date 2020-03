La Junta de Cofradías recomienda que las personas "especialmente vulnerables" no acudan al miserere marrajo

El presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Pagán, ha pedido precaución de cara a los actos de la Semana Santa que ya empiezan a tener lugar en próximas fechas. Por ejemplo, de cara al miserere de la Cofradía Marraja, uno de sus actos principales, ha pedido a las personas especialmente vulnerables al coronavirus, como son las personas mayores o con enfermadades, que no acudan al acto, así como a aquellas personas que hayan viajado recientemente a lugares con focos de contagio como Madrid.

Recuerda Pagán que la Semana Santa "no se puede posponer" como sí que sucede con otros eventos y que en este caso "o se hace en su fecha o no se hace". Sobre una posible suspensión, Pagán manifiesta que no se lo quiere "ni imaginar", y recuerda el daño que hace la suspensión ya de una sola procesión por la lluvia.