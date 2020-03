¿CUÁNDO VOLVERÁ EL VALENCIA A CHAMPIONS?

El Valencia se despidió anoche de la Champions League tras la derrota más triste que se pueda imaginar. Con el estadio vacío, Mestalla en silencio y encajando cuatro goles del Atalanta. Sumados a los de Italia, ocho en total en esta eliminatoria de octavos de final. No hace ni un año del triunfo del equipo en la final de Copa contra el Barça y en el estilo de juego no queda un ápice del ADN competitivo que Mateu Alemany y Marcelino inocularon en la plantilla. Peor incluso que la eliminación, el futuro. Acabar entre los cuatro primeros se ha complicado notablemente tras el triunfo ayer de la Real Sociedad en Ipurúa. Con el proyecto bajo sospecha y un verano incierto por delante, no es sencillo imaginar el retorno del murciélago a la máxima competición continental. Ojalá nos equivoquemos.