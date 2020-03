¡Mujeres y punto!

LA FIRMA DE NAZARENA BALAGUER EN RADIO CARTAGENA SER 11/03/2020

Ninguna filósofa, matemática, doctora, esteticista, ingeniera, maestra, camarera de piso o madre de familia sin trabajo parió una frase como esta: “No subestimes a la serpiente porque no tiene dientes”. Aunque llego tarde al 8-M y sus calles llenas de mujeres, recuerdo estas palabras porque sigue siendo marzo, y la Igualdad, ese derecho tan menospreciado por los y las de la ultra extrema, será la palabra que más se invocará, pero también la que a muchos y a algunas todavía se les indigesta.

En lo que va de mes he escuchado el discursillo paternalista y nada inocente de que ser feminista no es odiar al varón, y que la violencia no tiene género en al menos tres actos públicos organizados por mujeres, y he recordado a esa serpiente mellada y su veneno silencioso y mercurial. Envenena que algo queda y lo importante es hacer ruido y falsear. Es letal, como la picadura de una cobra cuando la gente a la que te diriges está baja de defensas o no piensa. Todo vale, para colar al hombre, como sea, pero si es de víctima mejor, en la agenda de marzo. No entienden, porque se les pincha el globo, que en el feminismo de la cuarta ola también están ellos de compañeros.

El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz recordaba la semana pasada que las mujeres “no es que estén al mismo nivel que los hombres, es que los superan”, ya que el rendimiento académico de las alumnas es de un diez por ciento superior al de los hombres. Ése día se incorporaron a la fachada de nombres ilustres del edificio de I+D+i (Investigación, más desarrollo, más innovación) del Campus de la Muralla del Mar los nombres de la neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini y la matemática inglesa Ada Lovelace, en la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A lo largo de este mes, como cada año, chisporrotean en el calendario actividades de todo tipo dedicadas a la Mujer. La parte buena es que, allende los orcos de la oscuridad, este será el mensaje real y necesario que mayoritariamente llega. Voto desde aquí por la sencilla frase de esa bonita pancarta de ganchillo que ví el domingo: “Mujeres y punto”. Ya sabemos que el efecto del morado, la igualdad y las mareas femeninas es similar al de los ajos y la estaca de madera para los nostálgicos del Neanderthal, pero son tiempos de cambio. No de conjura, sino de conjurar. No hay que olvidar que fue el bocado traicionero de una serpiente lo que devolvió al Principito a su planeta.

Nazarena Balaguer