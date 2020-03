LA FIRMA CON MAR CASAS EN RADIO CARTAGENA CADENA SER 12/03/2020

Atrás queda el 8 de marzo, y aunque detesto los días “D”, un suceso de colegio, un suceso inocente, me incitó a abordar este mal interpretado DÍA DE LA MUJER.

El escenario es un patio de colegio: dos niños de 10 años riñen en un recreo: la niña le llama tartamudo al chico que padece un serio problema de tartamudez, y él se defiende llamándola gorda. Cosas de críos, discusiones pueriles e inofensivas, sin más. Sin embargo el profesor después de escuchar las dos versiones sólo castigó al varón, y le obligó a reconocer su acoso y su falta de respeto a las niñas so pena de recibir un parte. EL PADRE DE este alumno ME DECÍA, ¿POR QUÉ SE CASTIGA SOLO A MI HIJO? ¿NO ES TAN HUMILLANTE UN INSULTO COMO EL OTRO? ¿NO ES INJUSTO? ¿ NO ESTAMOS CREANDO MONSTRUOS?

Tengo la impresión de que todo en la vida se ha politizado, que nada queda fuera de las ideologías. Las ideologías señores, son peligrosas porque apelan a la emoción y no a la razón.

EL auténtico FEMINISMO LUCHA POR el acceso de la mujer a la enseñanza, a la política, al trabajo. Su objetivo es igualar los derechos y deberes de ambos sexos. El feminismo bien entendido, se opone a la violencia de género e intenta reducir la brecha salarial, pero también por el hombre, combatiendo un sistema legal que favorece siempre a la madre en caso de divorcio con niños de por medio.

Si los derechos que se defienden no atentan contra el varón, ni contra su identidad masculina SOY FEMINISTA. SI DEMONIZAN AL HOMBRE, NO LO SOY.

LAS MUJERES QUE HAN CAMBIADO EL MUNDO NO HAN NECESITADO NUNCA MOSTRAR OTRA COSA QUE SU INTELIGENCIA. Lo dijo Rita Levi-Montalcini

No me representan quienes para defender nuestros derechos gritan como posesas, se desnudan y provocan a la audiencia con agresividad y violencia, justo lo que tratamos de combatir. Y justo lo que tira por tierra los pasos fuertes y decididos de muchas mujeres a lo largo de la historia que incluso pagaron con su vida.

Estamos entendiendo muy mal el concepto de igualdad. Hay hombres machistas que abusan de las mujeres, pero no lo son todos. El movimiento que lucha por la igualdad entre géneros es feminismo con mayúsculas. El que lucha por la supremacía de la mujer, es el hembrismo con minúsculas, equiparable al machismo.

ASÍ PUES, NO ME REPRESENTA ESTE MAL LLAMADO FEMINISMO, NO NECESITO gritos, insultos, bravuconadas… Ni soy sumisa, ni soy devota, no me debo a ningún partido, soy libre, divorciada, independiente, femenina, trabajadora incansable y luchadora. Lo hago con mis manos y con mi cabeza, y quiero seguir así con la ayuda de los hombres (de todos sin excepción) incluidos aquellos que me han herido porque fueron mi espejo y también mi motor.

SOY MUJER PERO AMO A LOS HOMBRES PORQUE ELLOS ME COMPLEMENTAN.

Defendamos el feminismo sin confundirlo con otra cosa.

MAR CASAS.