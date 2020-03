Sorprendido prendiendo fuego a la maleza en el Camino de la Miranda de Palencia

A las 10:08 horas de este miércoles ha tenido que intervenir la Policía Local de Palencia con motivo de la acción temeraria de una persona que había prendido fuego a la maleza en el Camino de la Miranda de Palencia. El causante ha sido propuesto para la pertinente sanción. Afortunadamente, no fue precisa la intervención del servicio de bomberos. Recordemos que no es la primera vez que se producen acciones de este tipo en la capital palentina y que alguna de ellas ha llegado a provocar incendios cuando hay proliferación de pelusa.

Hasta 21 conductores han sido denunciados en la capital con motivo de las campañas de control velocidad y de la DGT sobre el uso de cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. En la avenida Derechos Humanos se hadenunciado a once personas,cinco conductores y seis pasajeros, por no hacer uso del cinturón de seguridad. A otros dos conductores de les denuncia por no haber pasado la ITV y a otros cuatro por diferentes infracciones.

En la calle La Puebla se denunció a otros tres conductores por no usar el cinturón de seguridad y a otro por dar positivo en el control de drogas. Volviendo a la avenida Derechos Humanos, la Policía Local identificaba a un joven que portaba hachís. Se le incautaba la sustancia y se le proponía para sanción. Por último en la avenida de Ponce de León se procede a la retirada de un árbol derribado por el viento días atrás. Cortaba el carril-bici entre el puente de Abilio Calderón y el parque Isla Dos Aguas.