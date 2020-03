"La vacuna puede tardar un año"

Adolfo García-Sastre atiende a la Cadena Ser mientras el New York Times le fotografía en su laboratorio. Su trabajo es fundamental, porque este virólogo dirige el Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina de ICAHN en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, un centro de referencia mundial. Su equipo busca una vacuna para un virus que ha puesto en jaque a China, Italia y, ahora, también a España. Advierte de que no tendremos una vacuna hasta dentro de un año porque, si bien yase están empezando ensayos clínicos en humanos, es necesario tiempo para comprobar si una vacuna es eficaz.

Además, el Covid-19 puede infectar a un alto porcentaje de la población. Quizás no al 70% como apuntó Angela Merkel, pero según García-Sastre el contagio podría alcanzar a un 40% de la población. "Un porcentaje alto", puntualiza el virólogo. Una de las principales dificultades en este momento es no saber cómo puede comportarse el virus: "No es imposible que mute y sea más virulento, pero es improbable", señala.

Las medidas de contención

Esta noche hemos conocido al detalle las medidas que entrarán en vigor con el estado de alarma. ¿Por qué son tan importantes estas medidas? García-Sastre lo aclara: "No podemos saber si las medidas de contención son eficaces. Sabemos que no son lo suficientemente eficaces como para eliminar el virus, pero se espera que estas medidas ayuden a ralentizar el contagio. En definitiva, que no se acumulen casos muy severos en poco tiempo. Eso llevaría al colapso de la atención hospitalaria". En Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, no ha puesto en marcha ningún tipo de medida y su asesor científico sostiene que si se contagian 40 de los 67 millones de habitantes del país se puede construir "una inmunidad colectiva". Según García-Sastre, la decisión de Boris Johnson puede llevar al país "a un colapso sanitario". El virólogo burgalés insiste en que los ciudadanos tienen que tomar conciencia de la situación y asumir su responsabilidad individual para que no aumente el número de infecciones en un corto periodo de tiempo.