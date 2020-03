La adicción al juego contada por Kenny Rogers: "The Gambler"

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #90. EMISIÓN 15/03/2020

ARTISTA: KENNY ROGERS

CANCIÓN: THE GAMBLER

AÑO: 1980

HISTORIA: LUDOPATÍA

VIDEO: THE GAMBLER - KENNY ROGERS

Nos gusta en nuestro programa LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN agarrar una canción del pasado para contar un fenómeno del presente. Algunas veces celebramos, otras simplemente narramos, siempre recordamos y en alguna ocasión denunciamos algo. Hoy es un día de esos. Porque nos ocupamos de algo muy, muy preocupante, que ha arreciado en los últimos años. Una auténtica epidemia de ludopatía está haciendo estragos entre la juventud española. Nuevas formas de juego, tanto on-line como en salones de juego y casas de apuestas, se están extendiendo sin control y están poniendo en riesgo a nuestros jóvenes, sobre todo los de los barrios más humildes, donde estos centros están proliferando como setas. Los famosos los anuncian en la tele; los políticos legislan a su favor (y luego hay ministros y diputados que acaban trabajando para esas empresas cuando dejan la política, en un flagrante caso de puerta giratoria). Las adicciones al juego aumentan mientras otros se enriquecen a costa de unos chavales incautos que quieren ganar dinero fácilmente y caen en la trampa una y otra vez. Muchachos adictos y arruinados (casi todos son varones, por cierto) junto a sus familias, que los sufren como sufrían los padres y madres de los ochenta a sus hijos heroinómanos. Porque los efectos son los mismos: se empieza con una diversión que deriva en adicción, delincuencia, ruina y pérdida de dinero y salud para ellos y todo su entorno familiar.

Del juego, del vicio del juego, se ha ocupado el arte en muchas ocasiones. Una novela, “El jugador”, de Dostoievski, sería un buen ejemplo de ello. Y la canción que traemos hoy también lo explica: “The gambler”, el jugador, en la interpretación de Kenny Rogers en 1980. Ah, pero aquí se nos describe el comportamiento de un vicioso de antaño, revestido del aura de los viejos tahúres del Mississippi o del medio oeste americano. La imagen edulcorada de un jugador de póker en timbas con whisky y tabaco que nos cuenta cuáles deben ser las reglas a seguir para quien no quiera perderlo todo. Hay, si se puede decir así, una ética y una épica en aquella forma antigua de jugar en la que el jugador tiene que saber que el secreto para sobrevivir y no perder es conocer cuándo soltar las cartas, cuándo quedárselas, cuándo terminar el juego y cuándo salir corriendo. Y un consejo caballeresco: está mal visto contar el dinero cuando se está sentado a la mesa; ya habrá tiempo suficiente para contarlo cuando el negocio esté hecho. Se trata, casi, de un ejemplo moralizante, si es que se puede esperar tal cosa de una situación así.

Me temo que la nueva ola de juego del siglo XXI carece de esa imagen ficticia, casi romántica, que tenían las viejas partidas de póker del oeste. Tras las luces de colores de las pantallas de apuestas se esconde mucha tontería, mucho dolor y mucha ruina invisible, y poca poesía, o ninguna. No, no hay nada legendario ni literario en el juego moderno. Nadie logrará sacar una historia, película o canción memorable de aquí. Es una pena lo que le está sucediendo a nuestros jóvenes: se están aprovechando de ellos, se están echando a perder como aquellos yonquis callejeros de hace treinta o cuarenta años y no habrá un cantante de country que produzca una canción buena con esto. La que traemos hoy sí lo es, y que sirva no para celebrar nada, sino para concienciarnos de que tenemos un problemón social delante de nuestros ojos. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, una de las más famosas canciones del country en versión de Kenny Rogers: el jugador, “The Gambler”.