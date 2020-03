Dos nous positius per coronavirus eleva a 17 els nombre de casos

El nombre de casos positius de coronavirus ha tornat a augmentar en les darreres hores amb dos de nous, una noia que provenia de Corea i un contacte escolar de l'institut andorrà de batxillerat, el què eleva a 17 el total d'afectats per aquesta malaltia a Andorra.

Les sospites se situen en 43 i el total de persones ingressades a l'hospital de Meritxell és de 7, una d'elles a l'UCI però que evoluciona molt favorablement.

Així ho ha avançat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a la darrera roda de premsa per actualitzar les dades sobre l'afectació de coronavirus a Andorra.

L'executiu publicarà avui el nou paquet de mesures excepcionals que restringeix encara més l'activitat per evitar la propagació del virus de la Covid19 al país. El titular de Salut continua insistint que la mesura més efectiva per frenar els contagis i evitar saturar el sistema sanitari és reduir al mínim imprescindible els contactes socials i els desplaçaments i ha insistit en el lema de #quedatacasa un dia més.

També ha explicat que no estem ni de bon tros al pic d'una epidèmia que té un comportament estacional i que es podria repetir a la tardor.

També ha avançat que ja han arribat 1.700 mascaretes per als professionals sanitaris i estan a punt d'arribar 50.000 més el què garanteix les mesures de protecció dels professionals i pacients que les necessitin.

L'executiu ha informat així mateix que diversos hotelers del país s'han posat a disposició del Govern per oferir habitacions d'aïllament en cas de necessitat. En aquest sentit, el portaveu de l'executiu, Eric Jover, ha informat que tècnics de l'executiu i membres de Creu Roja ja han visitat algunes d'aquestes instal·lacions per preveure la seva utilització en cas de necessitat.

El ministre de Salut també ha informat que ja s'ha un protocol d'actuació amb els odontòlegs, com ja es va fer amb els metges. Així, les consultes dels dentistes estaran tancades i s'ha habilitat un torn per a urgències a través del telèfon 387138.

Martínez Benazet ha informat, així mateix, que s'han enviat cartes als joves de segona ensenyança i de batxillerat que van assistir fa 17 dies a unes jornades de portes obertes en què hi havia un dels positius per Covid19 de l'escola andorrana de batxillerat. Es tracta d'un contacte molt llunyà que no hauria de provocar símptomes importants en cas de positiu entre infants i joves però en canvi es poden convertir en vectors de transmissió de la malaltia. Aquests nois i noies hauran de controlar-se la temperatura i en cas de presentar símptomes comunicar-ho al 116.

No obstant, i segons el ministre, els símptomes apareixen al cap de 5 o 6 dies, rarament ja els manifestaran en superar-se els 15 dies. Però per prevenció es recomana un mínim control.

D'altra banda, el portaveu del Govern ha volgut ressaltar que el Servei d'Atenció Domiciliària està treballant a ple rendiment i que els equips que atenen les persones estan prenent les mesures de protecció adequades. Ha indicat que el servei s'ha incrementat notablement a causa del tancament dels centres de dia, els menjadors socials i els casals de la gent gran.

En aquest moment hi ha més de 200 persones majors de 80 anys que viuen soles, a les quals l'executiu ja s'ha dirigit per prestar-les ajuda, siguin o no usuàries del SAD.

El col·legi de psicòlegs també s'ha posat a disposició de l'executiu per ajudar les persones que pel confinament presentin quadres d'ansietat o depressius. Qui tingui necessitat de fer una consulta psicològica es pot adreçar via email a copsia@copsia.ad i un psicòleg les atendrà i, si és convenient, prendrà les mesures escaients.

El cap de Govern dona negatiu

El titular de Salut ha indicat que el cap de Govern, Xavier Espot, ha donat negatiu en les proves del Covid19, després de presentar un fort refredat, i la resta de membres de l'executiu estan bé i no presenten símptomes.