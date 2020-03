"Codo con codo": una canción urgente de Jorge Drexler por el coronavirus

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #91. EMISIÓN 22/03/2020

ARTISTA: JORGE DREXLER

CANCIÓN: CODO CON CODO

AÑO: 2020

HISTORIA: PANDEMIA DE CORONAVIRUS

VIDEO: CODO CON CODO - JORGE DREXLER

Si Jorge Drexler ha tenido los reflejos de escribir y airear una canción en pocos días con motivo de la pandemia de coronavirus que azota el mundo entero, nosotros en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN no vamos a ser menos y, llámennos oportunistas si quieren, pero nos gustan las canciones basadas tanto en historias pasadas como en presentes. Y más presente que esto que tenemos entre manos no hay nada: una inesperada epidemia que está atacando a todos los países del mundo y que por su naturaleza vírica es altamente contagiosa. Tan contagiosa que las autoridades sanitarias nos han prohibido saludarnos, abrazarnos y besarnos, además de guardar entre nosotros más de un metro de distancia y confinarnos en casa sin apenas poder salir.

Incluso darnos la mano es peligroso: se contagian los virus de mano en mano y de cara en cara. Por eso nos recomiendan que nos saludemos con los codos. Y seguramente, es necesario, pero nos va a costar hacerlo. Un sacrificio que hay que hacer para salvar vidas, no la nuestra, sino la de otros. Nuestra cultura mediterránea es de tocarse, besarse, abrazarse. De contacto: somos tocones y besucones: unos pulpos. No somos capaces de saludar a un amigo sin tocarle el hombro, a una amiga sin plantarle un par de besos o un abrazo. Que no somos nórdicos, hombre.

Bueno, a lo que vamos. Que Jorge Drexler es uno de los mejores cantautores en español de los últimos 10 o 15 años. De origen uruguayo pero afincado en Madrid, descubierto en su día por Joaquín Sabina, ha sabido meterse en el bolsillo al público hispanohablante con sus letras tan inteligentes como poéticas, filosóficas y sensibles. Y en pocas horas, en pocos días, abrumado también él porque le han suspendido la gira como a todos los artistas, que ahora hacen conciertos virtuales por las redes y sin público, pues se ha puesto a escribir una canción sobre esto. Sobre estar separados y sin tocarse. Y lo hace dando un mensaje de esperanza: “ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón solamente con la mano... Mira a la gente a los ojos, demuéstrales que te importan. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo”.

Hay gente que odia a los buenistas. Si hubiera un campeonato mundial de buenismo, Jorge Drexler se llevaría el oro, la plata y el bronce. Pero no solo es buenista: es buen músico, buen letrista y creo que hasta buena persona. Y rápido para escribir buenas canciones. A nosotros nos gustan las canciones viejas, que tengan 30 o 40 años como mínimo y hayan superado la criba del tiempo. Pero hoy haremos una excepción: esta tiene solo 7 días y ya ha sido publicada en estos momentos aciagos. Para sobrellevar esto que nos está pasando y que hace solo una semana ni imaginábamos en la peor de las distopías posibles, que un bicho micrométrico y mortal nos prohíba salir a la calle y tocarnos, pasémoslo con canciones como esta de hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: Jorge Drexler y “Codo con codo”.