Suport unànime a la Llei òmnibus per fer front a la crisi generada per la Covid-19

Suport unànime de tot el Consell General a la Llei òmnibus per fer front a la crisi sanitària generada per la Covid-19.

Aquest dilluns s’ha aprovat per assentiment el text entrat a tràmit per la via d’extrema urgència. Has estat una sessió excepcional amb l’assistència només de catorze consellers generals per tal de respectar les mesures de seguretat i en què s’ha evidenciat que totes les forces polítiques han consensuat el text.

La síndica general, Roser Suñe, ha començat destacant que es tracta d’uns dies complexos i difícils i ha demanat solidaritat, unitat i ha refermat el compromís del Consell General amb la ciutadania.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que aquest projecte de llei ha de permetre fer front a l’aturada en sec de l’activitat econòmica. Ha detallat les mesures com la injecció de 200 milions d’euros, per ajudar a les empreses que han hagut de cessar la seva activitat i per tal que es puguin mantenir llocs de treball i garantir els salaris. En aquest sentit, assegura que sense aquesta injecció el teixit empresarial estaria en risc. Ha deixat clar que si la situació es complica s’hauran d’aplicar noves mesures.

De la seva banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha posat de relleu que serà una batalla dura que s’acabarà guanyant, tot i que en el cas econòmic i social serà més llarg. Ha assegurat que les mesures són necessàries pels treballadors autònoms i empresaris. Per aquest motiu ha donat suport per un sentit d’Estat i responsabilitat per tal que entrin en vigor el més aviat possible.

El president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, ha manifestat que s’està en una economia de guerra on l’Estat és el pal de paller i creu es necessitaran més fons.

La resta de forces que donen suport a la majoria també han coincidit en la necessitat d’aquest text i han agraït el comportament de la gran majoria de la societat atenent a les recomanacions del Govern. En el cas dels Liberals, el president del grup parlamentari, Ferran Costa és conscient les mesures no solucionaran totes les problemàtiques però ajudaran a la immensa majoria d’afectats per la crisi. La presidenta suplent del grup demòcrata, Mònica Bonell, ha destacat que els 200 milions d’euros que s’injectaran serviran per no deixar ningú enrere i ha remarcat que les inversions prioritàries són en sanitat i en aspectes socials i laborals. El president del grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha dit que ara més que mai toca ser valents en l’impuls de l’economia.

Finalment, tant PS com Terceravia han demanat al Govern que comuniqui de la millor manera possible com es poden accedir a les mesures que s’han aprovat.

Aprovada per assentiment la llei d'estat d'alarma

El Consell General també aprova per assentiment el projecte de llei d’estat d’alarma i d’emergència.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que s’han vist obligats a desplegar l’article 42 de la Constitució que limita o suspèn temporalment determinats drets fonamentals. Ha deixat clar que no tenen intenció d’aplicar aquesta llei un cop entri en vigor davant de la situació que està vivint el país arran de la crisi de la Covid-19. Tot i això, ha manifestat que cal disposar de tots els mecanismes davant d’aquesta pandèmia.

Els diferents grups parlamentaris han coincidit en què la ciutadania sigui responsable perquè no s’hagi d’anar més enllà. En aquest sentit, el president del grup de Terceravia, Josep Pintat ha qualificat l’estat d’alarma i d’emergència de transcendental i l’únic que compta és el temps.

Finalment Xavier Espot, ha volgut deixar clar que en cap cas s’ha demanat als coprínceps que signin les dues lleis abans del termini que preveu la Carta Magna, que són entre vuit i quinze dies.

Ha volgut recordar que la llei òmnibus ja inclou aspectes retroactius a partir del 13 de març.