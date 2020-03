"Resistiré": una canción para aguantar el confinamiento

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN#92. EMISIÓN 29/03/2020

ARTISTA: DÚO DINÁMICO

CANCIÓN:RESISTIRÉ

AÑO: 1988

HISTORIA: PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Sí. Vamos a necesitar mucha resistencia para vencer la pandemia del coronavirus. En estos días duros la gente busca certezas, asideros o el simple consuelo de una canción que refleje lo que sesiente en este momento de zozobra. En España no tenemos demasiadas canciones que nos unan a todos en torno a un sentimiento, una idea, una pasión o una reivindicación: somos un país complicadito para esto. No tenemos muchas canciones, digamos, comunitarias.Y, menos aún, que sean canciones buenaso que gusten a todos: eso ya es mucho pedir. Pero, al final, la gente busca y encuentra lo que necesita. Y muchas personas en la España confinada ha salido a los balcones a cantar una canción respescada del repertorio del pop nacional y han coincidido en darle título de himno para la ocasión al "Resistiré" del Dúo Dinámico, el tema que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN.

Desde luego, no afirmaré que "Resistiré" es un plagio de "I Will Survive" de Gloria Gaynor. Pero sí que comparte con la canción americana varias armonías, melodías y, aunque no la letra, desde luego sí que algo del contexto. Dicen que hay plagios, hay versiones, hay casualidades y hay cosas que no son ni lo uno ni lo otro ni lo de más allá, y luego está lo de estas dos canciones. Que juzgue el oyente. Y en el caso de la versión del Dúo Dinámico, pues su historia procede de la mano de uno de los componentes del dúo, Manuel de la Calva, y un letrista llamado Carlos Toro, que 30 años después prácticamente vive de los derechos de autor de esta canción, aunque haya escrito más de 1000 temas para diversos artistas. Parece ser que también está la influencia indirecta de Don Camilo José Cela, nuestro último Premio Nobel de Literatura, que con su máxima "el que resiste, vence", involuntariamente propició la escritura de esta canción. "Resistiré" pertenece a la segunda vida del Dúo Dinámico, quienes habían comenzado en 1958, se habían separado en 1972 y se apuntaron en los ochenta a un cierto revival sesentero que se dio en aquella época. En 1988 publicaron un álbum titulado "En forma", en el que se incluía este "Resistiré" que les dio gran éxito por entonces y oxígeno a esa nueva vida del dúo que llega a nuestros días. Todavía hoy los octogenarios Ramón Arcusa y Manuel de la Calva siguen en activo con su gira anual, siendo junto a Los Pekenikes el grupo musical más longevo del pop español. Cabría añadir que "Resistiré" creció aún más cuando Pedro Almodóvar la eligió para una escena de su película "Átame", interpretada por aquel trío imposible y genial compuesto por Antonio Banderas y Loles León cantando en un coche conducido por una Victoria Abril llorando al volante. Los españoles podían haber elegido el otro "Resistiré", el de Barón Rojo, que a algunos nos gusta más, pero para concienciarse en la resistencia y lucha contra el coronavirus que está enfermándonos, matando a nuestra gente yamargándonosla vida,tenemos que respetar que hayan decidido salir a los balcones a cantar laque viene hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: El Dúo Dinámico y "Resistiré"