9 trucos para ser más productivos delante del ordenador

Hola, marineros.

Aunque estos días poco mar (ni tierra) podemos ver, salvo que tengas la suerte de tener buenas vistas desde tu casa, que no es mi caso.

Pero al mal tiempo buena cara y si nosotros y los nuestros estamos bien de salud y conservamos nuestro trabajo ¿qué más podemos pedir?

¡Pues eso! A adaptarse a esta nueva situación, ¡que ya llevamos 15 días! Si a ti te pasa como a mí y te toca teletrabajar, sigue leyendo porque este artículo te vendrá de perlas.

Si por el contrario, no es tu caso, no te vayas tan rápido, los consejos que os doy a continuación no solo para teletrabajar sino, como dice el título, para ser más productivos delante del ordenador: trabajando sí, pero también estudiando, escribiendo en nuestro blog, editando fotos, etc.

Porque en los últimos días se han publicado decenas de guías sobre el teletrabajo, seguro que mejores que esta que estoy escribiendo, pero es que yo pretendo dar truquitos que no sean exclusivos para una jornada laboral. ¿Os animáis?

1. Ponte un horario

Lo primerito, y lo habrás leído mil veces, es ponerse un horario. Obviamente no va a ser tan estricto como en una fábrica, no nos engañemos. Y si trabajas con niños en casa o personas a tu cargo, será más difícil de cumplir, pero te ayudará igualmente a organizar tu tiempo.

Así, además de ponerse una hora de "entrada" a la oficina (o a tu tarea) señala también la de salida, que normalmente es más complicado.

Ponerse desde el principio una hora límite te ayudará a ser más productivo porque mentalmente sabes que el final está ahí (para bien y para mal) y que tienes que terminar el ejercicio que estás haciendo antes de X horas.

Si además mantienes el mismo horario que antes de teletrabajar puedes intuir si el listado de tareas que te has asignado para el día es realista o descabellado.

2. Mantén rutinas

En este apartado he querido ser diplomática y hablo de "rutinas" por no decir: dúchate y vístete.

Es cierto que en este período de confinamiento todos pasamos más tiempo en pijama y chándal, pero también es cierto que los psicólogos y expertos no se casan de decirnos que mentalmente ayuda el arreglarnos. ¡Y yo estoy de acuerdo!

Así que entre semana (el finde es para disfrutar), me levanto casi en mi horario habitual (un poco más tarde porque me ahorro el desplazamiento), me pego una ducha rápida y me planto delante del ordenador.

Es cierto, que no me maquillo ni me visto como si saliese a la calle porque creo que la comodidad también es importante. Mi "look" de confinamiento (o infit, como he leído por redes) suele estar basado en un pantalón cómodo y jersey calentito. Y si paso muchas horas tecleando probablemente me veréis con mitones en las manos.

3. Benditos descansos

Y si hablamos de horarios, no son menos importantes los descansos. Yo no sé tú pero yo necesito muchos muy cortos porque si no, mi propio cerebro desconecta. En el trabajo, los hago de forma natural, una llamada, hablar con una compañera, un chiste... En casa creadlos ¡Ojo! Hablamos de 5 minutos no de media hora. Un café a media mañana o ir a la ventaba, le vendrá bien a tus piernas, a tus ojos y , durante el confinamiento, incluso a tu piel para recibir un poco de vitamina D.

4. Crea tu espacio

Si es la primera vez que teletrabajas o simplemente estás estudiando o formándote y no te concentras, un buen truco es crear tu propio espacio.

Reserva un lugar de la casa, por muy pequeño que sea, que relaciones exclusivamente con esa actividad, bien sea tu empleo, escribir, estudiar... De esta manera tu cerebro lo asociará a esa acción y se conectará y desconectará más fácil según tu ubicación. Algo similar a lo que hacemos al llegar a nuestro puesto laboral.

Y creo firmemente que ese lugar debe ser agradable, eso ayuda y mucho. Pero agradable para ti. Es decir, a uno le gustará lleno de plantas, a otro minimalista sin nada sobre la mesa y otros plagado de papeles... Tiene que ser cómodo y útil para ti.

Lo que sí puede ser común a cualquiera es que ese espacio tenga todo lo que necesitas a mano para no tener que andar levantándote cada poco, perderías tiempo y es un riesgo más de distracción.

Al mismo tiempo, quita todo lo que no uses y que no te haga feliz (que diría Marie Kondo). Es decir, una planta, un muñeco, no los usarás pero pueden aportar paz.

¡Cuidado, eso sí, con la decoración, que no sirva como distracción!

5. Evita distracciones

Y precisamente llegamos al siguiente punto, evita distracciones. Esta es una clave para la mayoría.

Si te dispersas fácilmente la primera norma es evitar todo lo que te pueda entretener: televisión, radio y, sobre todo, aléjate del móvil y de las redes sociales. ¿Pero y si trabajas con ellas? Ay amigo, te compadezco. Es lo que me sucede a mí y sí, es complicado, pero en cuanto te des cuenta de que estás leyendo una noticia que no es útil para tu cliente, cierra esa venta y vuelve al trabajo.

Si tienes la suerte de no necesitarlo, entonces deja el móvil lejos (más aún en estos momentos de encierro en donde los grupos están que arden) y cierra el WhatsApp Web.

6. Apunta las ideas

Apunta las ideas y sigue con lo que estabas haciendo.

La mente funciona como quiere y no como querríamos que funcionase. Por ello, muchas veces cuando estamos desarrollando una actividad concentrados, se nos ocurren ideas referidas a otra cuestión o un recordatorio importante que es necesario apuntar. ¡Hazlo! Seguramente luego no te acordarás.

Por ello, yo os recomiendo que tengáis cerca una libreta para apuntar todas esas cosas sin orden ni sentido. Al terminar, podéis anotarlas donde corresponda: en la agenda, en tu libreta de inspiración... o bien, en el ordenador.

En mi caso, cuando escribo un post para el blog muchas veces se me ocurren temas para otros, lo que hago es iniciar otro documento, anotar las cuatro ideas para ese artículo. Lo guardo y adiós muy buenas. Ya lo cogeremos en otro momento.

De hecho, os confieso que este empezó así hace muchos meses. Tenía otro tema previsto para estos días que, ahora con el confinamiento, no tiene sentido, así que he retomado esta idea de trucos para ser más productivos delante del ordenador.

7. Escribe sin pausas

Me explico. Mientras escribes, vas a tener dudas ortográficas y léxicas, vas a querer escribir esa palabras de la que no te acuerdas, en un momento dado necesitarás un sinónimo, etc. Deja todas estas dudas (puedes marcarlas de algún modo) y sigue adelante.

Admito que yo no siempre trabajo así (cada uno tiene su método) pero es una buena fórmula si te cuesta mucho escribir. Escribe todo de carrerilla y luego ya repasarás todas las dudas y arreglarás el texto.

Ya lo decía Manolo Rodríguez en este post con 21 consejos cortos para escribir mejores artículos en un blog.

8. Date pequeños premios

No digo que te compres una tele o la última "Play" cada vez que terminas un informe o acabas de estudiar ese tema pendiente, pero sí te puedes dar pequeños premios de andar por casa.

Un dulce cuando termines una tarea.

Si consigues un gran logro, disfrutar de esa peli que tenías ganas de ver o simplemente, conectarte unos minutos a redes sociales.

Seguro que este consejo lo habéis oído en más de una ocasión y a mí me funciona muy bien.

9. Averigua cuál es tu método

Hay mil y una listas como esta (y durante este confinamiento han surgido otras mil más) que nos dicen cómo ser más productivo en el teletrabajo, pero yo creo que no todos somos iguales y, por tanto, no a todos nos funcionará lo mismo.

Por ello, mi último consejo es que apuestes por el método prueba-error. Si tú eres capaz de trabajar más y mejor en pijama, adelante. O si tu espacio de trabajo es un caos y así funcionas mejor (aunque lo dudo), perfecto. La cuestión es que te conozcas y pongas en práctica el sistema que mejor te funcione.

Yo, por ejemplo, ahora que teletrabajo mantengo mi horario habitual, pero con ligeras modificaciones. "Entro" a la oficia a la misma hora, pero suelo parar más tiempo para comer, así cocino algo sano cada día, y, en cambio, termino más tarde por la noche. Es mi fórmula, seguro que mis compañeros tienen otra.

¿Y vosotros? ¿Os consideráis personas productivas? ¿Qué método seguís? Si tenéis algún truco extraño, compartidlo conmigo que me encanta probar nuevas técnicas.

