Bartomeu: "El 'sí' ja el teníem fa temps, lamentem el soroll que s'ha generat des de dins i fora del club"

El president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha concedit una entrevista a SER Catalunya al programa 'Aquí Cuní'. L'entrevista arriba just el dia després de publicar-se tant el comunicat dels jugadors (encapçalats pel seu capità Leo Messi) com el comunicat del propi club blaugrana en què s'anunciava que els jugadors del primer equip de futbol acceptaven una reducció del sou superior al 70 % a què havia proposat l'entitat. A més, en el comunicat també s'anunciava l'acord amb totes les plantilles dels equips professionals del FC Barcelona per reduir els salaris dels esportistes durant el temps en què perduri l'actual estat d'alarma.

Sobre l’acord amb els jugadors

"Tots estaven predisposats a arribar a aquest acord. Hem estat constantment amb videoconferències, amb WhatsApp i trucades. El sí ja el teníem des de fa temps. Podríem haver fet l'ERTO des del primer moment, però preferíem esperar els 10 dies per arribar a l'acord. Tots estem en la mateixa sintonia".

"La mesura va ser ben rebuda des de l'inici. El 2% que aporten els jugadors té la finalitat d'ajudar als treballadors del club perquè puguem complementar els seus salaris".

"En el cas del futbol era més complex tot plegat, ja que es volia afegir aquest 2%".

"Des del primer dia (14 de març) hi havia bona voluntat i es va saber que hi havia compromís per ajudar al club".

Soroll dins i fora del club

“Durant aquests dies hi ha hagut una mica de soroll i ens ha molestat a tots. Gent de dins i de fora del club que han parlat i han opinat sense saber-ne els detalls”.

Un cas excepcional, el bàsquet

“Només ens falta que responguin alguns jugadors del bàsquet, però sóc optimista amb la seva resposta”.

Sobre l’ERTO del club

"El club farà un expedient de regulació amb els treballadors. El club ara mateix està tancat: botigues tancades, escoles de futbol, museu tancat, oficines tancades... Tot el que genera el Barça està aturat, tot i que hi ha teletreball en alguns casos. Això sí, aquest expedient es podrà complementar gràcies al 2% que aportarà la primera plantilla".

Canvis en el mercat de fitxatges

"En matèria de fitxatges preveiem un canvi: en el mercat que hi haurà aquest estiu no hi haurà diners, jo crec que acabarem fent bastants intercanvis de jugadors entre clubs, amb pocs diners pel mig. Amb la resta de clubs n'hem parlat d'això i també hem parlat dels calendaris i de les competicions".

Situació a altres clubs

"Cadascú coneix les seves condicions (sobre el Madrid). Els clubs grans depenem de molts més ingressos que no pas dels de la TV i actualment tot està aturat i cal fer l'expedient. Els clubs grans s'afegiran tots, nosaltres hem liderat aquesta acció i això ens ha suposat un desgast".

Voluntat d’acabar la temporada

"No donem per acabada cap competició. Tothom vol acabar les lligues i les competicions europees. En aquest aspecte hi ha unanimitat entre tots els clubs. S'ha traslladat l’Eurocopa i la Copa Amèrica al 2021 per aquest motiu".

Canvis a l’esport professional

"Estic convençut que l'esport professional no serà el mateix després d'aquesta pandèmia. Des del club ja estem estudiant els possibles escenaris per redreçar el club".

Objectius econòmics

"Des del 14 de març el tancament de l'exercici no podrà acomplir amb els objectius econòmics que sí que anaven per bon camí".

Sobre la crisi del Coronavirus

"Tot això ja arribarà, ara cal pensar en ajudar a la gent i superar aquesta crisi".

"Estic molt trist en aquest sentit, no podem fer res per moltes persones que estan patint. És horrorós".