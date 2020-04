Una nova mort al Cedre eleva a 15 les víctimes per Covid-19 al país

Una nova defunció al Cedre eleva ja a 15 el nombre total de víctimes per Covid19 a Andorra. D'aquestes, 9 ja són del centre sociosanitari de gent gran i cal destacar un nou focus a Salita amb 6 infectats.

El nombre total de positius per coronavirus torna a enfilar-se i ja són 428 els casos confirmats dels quals 399 són actius. D'aquests, 95 són sanitaris i 19, membres dels cossos especials.

També s'ha detectat un nou focus a la residència Albó de persones amb discapacitat intel·lectual, amb un positiu entre el personal d'atenció i l'aïllament de sis professionals i d'alguns dels residents.

També augmenta el nombre d'ingressos hospitalaris que a data d'avui sumen ja 50 dels quals 14 es troben a l'UCI, dos dels quals en estat crític. Del total de pacients a la Unitat de Cures Intensives, 13 requereixen de ventilació mecànica. La dada positiva d'aquesta crisi sanitària és que 3 dels pacients estan a punt de ser extubats i per tant es recuperen amb bon pronòstic. També augmenta el nombre de persones curades: ja són 14 i un total de 29 han estat donades d'alta de l'hospital esperant el resultat del segon negatiu que les doni per totalment curades.

Preocupa i molt els dos ingressats en estat crític perquè perilla la seva vida.

Un altre punt de preocupació per a les autoritats sanitàries del país és l'elevat nombre de pacients infectats del Cedre que ja són 20 i el nou focus detectat a Salita que de 3 passa a 6. Tots es troben a l'àrea d'aïllament del centre sociosanitari de Santa Coloma, segons el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, amb les adequades mesures de seguretat.

El titular de Salut ha volgut sortir al pas d'algunes crítiques per part de familiars del Cedre no contagiats que consideren perillós el manteniment dels padrins al recinte amb un percentatge tant elevat de malalts. Assegura que la zona d'aïllament "és segura", que "no hi ha circulació ni de pacients ni de personal amb la resta de la residència" i que "es compleixen les mesures de seguretat".

També ha assegurat que l'atenció és l'adequada i atribueix l'elevat nombre de defuncions al centre sociosanitari a la fragilitat dels pacients que poden fer una evolució greu en molt poques hores el què explicaria els pocs ingressos a l'hospital i a l'UCI dels que han acabat morint al Cedre.

Pel que fa a la situació dels sanitaris cubans, entre els quals també hi ha un positiu, el ministre de Salut ha indicat que s'està aplicant un protocol específic perquè a mesura que vagin resultant negatius, es vagin incorporant a l'hospital abans de la quarantena de 14 dies recomanada.

"S'està fent un seguiment acurat amb detecció d'antígens per anar-los incorporant progressivament" ja que hi ha un elevat nombre de sanitaris del país contagiats. En aquest moment, i segons Martínez Benazet, la xifra de sanitaris necessaris a l'hospital seria d'una dotzena per alleugerir la tensió a l'UCI i també al Cedre.

En aquest recinte, el ministre ha assegurat que dels 26 positius ingressats alguns evolucionen força favorablement, 6 estan convalescents però a punt de rebre l'alta i d'altres "evolucionen pitjor tot i rebre el tractament més adequat".