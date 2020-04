Alfredo Llopis: "Este año vamos a celebrar la Semana Santa desde el fondo de nuestros corazones"

La Semana Santa de este año 2020 se vivirá de una manera muy diferente debido al confinamiento provocado por el estado de alarma decretado en España como consecuencia del avance del COVID-19.

Hoy es Domingo de Ramos, día en el que habitualmente sale a las calles de Alicante la procesión de La Burrita. Este año la Semana Santa se vivirá desde los hogares y con las iglesias a puerta cerrada.

Desde la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante afirman que el sentimiento que tienen este año es de "desolación" y "frustración" ya que han trabajado con mucha ilusión durante todo el año en la preparación de las procesiones. Su presidente, Alfredo Llopis declara que "hay algunas hermandades que sumarán dos años consecutivos sin procesionar ya que el jueves y viernes santo de 2019 no pudieron salir por las lluvias". "Estamos acostumbrados a ser castigados muchas veces por las lluvias, a veces tenemos que cancelar, no hay más remedio que aceptar lo que ha ocurrido este año".

A pesar de que este año no se celebren las procesiones, Llopis cree que la Semana Santa será más real que nunca. "Las misas, las celebraciones, la bendición de las palmas se harán a puerta cerrada y además hay mucha gente que ha comprado palmas por Internet".

"La Semana Santa va a existir y va a estar ahí, tanto el lunes, jueves y viernes santo y sobre todo el Domingo de Resurrección. Este dia la Iglesia celebra la resurrección de Cristo que es la base y el fundamento de nuestra fe, la creencia en una vida futura después de la muerte. Todo esto no se ha cancelado, todo esto existe y se va a seguir celebrando en las parroquias a puerta cerrada y en cada uno de nuestros hogares alrededor de nuestra familia. Esto es la Semana Santa real", explica Alfredo Llopis. "Este año la vamos a celebrar de forma introspectiva en el fondo de nuestros corazones, en la intimidad de nuestras familias" añade.

El presidente de la Junta Mayor de Alicante recuerda que todas las misas que se realizan desde la Concatedral de San Nicolás se retransmiten a través de Facebook por lo que se pueden seguir desde casa.

La Semana Santa de Alicante fue la primera que tomó la decisión de suspender sus procesiones. Llopis asegura que fue una decisión muy difícil y valiente porque en su momento ninguna otra ciudad de España había tomado la decisión de suspender su Semana Santa. "Quiero destacar la grandeza de las Hermandades y Cofradías de Alicante que antepusieron el bien colectivo al bien particular".

Ahora, la Junta Mayor de Hermandades ya trabaja en la Semana Santa del próximo año, y asegura que las ganas serán "redobladas". "Todos los años intentamos hacer cosas nuevas, recuper cosas que se han perdido con los años, y buscamos que la Semana Santa de Alicante tenga un beneficio en la propia ciudad" manifiesta.

Homenaje del Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido homenajear a los integrantes de las 28 cofradías y hermandades integradas en la Junta Mayor y a los miles de alicantinos que todos los años se vuelcan en la conmemoración de la Semana Santa con la colocación, hasta el domingo 12 de abril, de unos cobertores de gala en los principales balcones de la Casa Consistorial.

Balcón de la Casa Consistorial en Alicante / Ayuntamiento de Alicante

El alcalde Luis Barcala ha explicado que el engalamiento de los balcones "es una sencilla manera de reconocer, desde el Ayuntamiento, el ejemplo de responsabilidad social que demostraron cofrades y hermandades cuando decidieron por unanimidad y los primeros en España la suspensión de las celebraciones de la Semana Santa en Alicante".

El primer edil ha significado que "aunque no habrá procesiones este año, que suelen ser el eje principal sobre el que pivota esta celebración, hemos creído importante en estos momentos tan críticos que todos estamos pasando hacer este gesto para resaltar que pese a la pandemia estamos en vísperas de nuestra de Semana Santa, una de las celebraciones más importantes para todos los alicantinos y que nosotros no podíamos dejar pasar de largo, sin homenajearla desde el Ayuntamiento. Nuestros balcones serán de esta manera un símbolo para los cofrades, hermandades y para todos los alicantinos que se vuelvan desde lo más profundo de su fe y creencias en esta celebración religiosa de que nuestra Semana Santa no estará este año en nuestra calles pero seguirá viva en nuestros corazones".

El alcalde ha señalado, por último, que "las procesiones de Semana Santa de 2019 volverán a ser emitidas por L´Alacantí TV estos días para acompañar en estos momentos a los alicantinos que de forma tan solidaria están cumpliendo con el confinamiento en sus hogares" . También se podrán ver por este canal de televisión los oficios religiosos que se celebren a puerta cerrada.

La Burrita luce en el Palacio Provincial

La imagen del trono de la Hermandad de Jesús Triunfante La Burrita luce desde hoy en la fachada del Palacio Provincial. La Diputación de Alicante ha querido de este modo rendir homenaje a todas las agrupaciones y cofradías de la provincia que esta Semana Santa no podrán procesionar debido a la situación de aislamiento domiciliario que ha generado la crisis del coronavirus.

Homenaje de la Diputación de Alicante a la Semana Santa / Diputación de Alicante

El Domingo de Ramos siempre ha sido un día muy especial para la Diputación de Alicante, ya que desde sus jardines inicia su recorrido año tras año la conocida procesión de ‘La Burrita’ arropada por miles de ciudadanos”, ha explicado el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, quien ha añadido que "con este pequeño gesto queremos transmitir todo nuestro cariño y apoyo a las personas que trabajan con esmero por mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones y que, desafortunadamente, esta Semana Santa no podrán salir a la calle junto a sus pasos".

La procesión de ‘La Burrita’, a la que acompañan miles de niños y adultos que portan palmas blancas y ramas de olivo, representa la entrada de Cristo en Jerusalén y marca el inicio de la Semana Santa en la ciudad de Alicante. La Hermandad de Jesús Triunfante se fundó en el seno del Hogar Provincial y ha estado ligada a la Diputación. En 1945 estrenó su imagen, tallada por el escultor murciano José Seiquer Zanón y este año cumple, por lo tanto, su 75 aniversario.