David Palomar: "Los artistas tenemos alas para sobrevolar los desastres

David Palomar se revuelve contra los corsés y las imposturas. El estado de alarma le ha aprisionado en su casa en medio de su metamorfosis musical hacia otras nuevas músicas y renovadas formas de cantar y contar lo que quiere. Pero el aislamiento forzoso no ha frenado el estreno previsto de Tiento y sangro, su nuevo tema, que formará parte de su anunciado disco y que empezó a presentar con La verdad. Es música con mensaje, contra la violencia de género. Confiesa vivir con altibajos este confinamiento. No solo le preocupa el futuro de la cultura. "Será el sector más castigado". Le inquieta su hijo. "Le doy vueltas al mundo que le estamos dejando a los niños".

Pregunta. Llega Tiento y Sangro, que es el segundo tema del nuevo disco. Al igual que La verdad es una canción con mensaje. En este caso, contra la violencia de género. ¿La música debe generar conciencia?

Respuesta. Pienso que la música debe generar conciencia. Ese es el éxito para una buena educación: generar conciencia, mover los pensamientos... Ahí es donde reside una sociedad moderna, una sociedad en culta, que, en definitiva, busca un bien comunitario

P. De nuevo, con Riki Rivera. ¿Cómo funciona este tándem? ¿Quién propone a quién? ¿Quién arriesga más, quién es más atrevido? ¿qué aporta cada uno?

R. Este tándem lleva muchos años. Desde la época de Levantito, que fue en el 96 y el 97. Somos amigos y familia. Es verdad que somos personalidades fuertes y hasta hace tres años que nos reencontramos en lo de Flamenco Madrid, con el chotis que me propusieron y yo quise contar con Riki. Me pareció que estábamos los dos en una madurez para poder juntar nuestros talentos, nuestras artes. Los dos proponemos cosas por igual. Riki es más talentoso para las melodías. También escribe súper bien. Yo escribo más que compongo música, pero también se me ocurre alguna idea melódica bonita. Yo siempre he sido más cañero en el ámbito de ser un poco más incorrecto. Me gusta saltarme las reglas. No me caso con ningún partido, me da igual decir las cosas y el Riki es más sociable, más en la parte, que también tiene que estar, de decir "no, espérate, no lo digas así, dilo así de esta manera, que es lo mismo, pero no es tan brusco". Esto ha nacido de una manera natural y en este proyecto, en concreto, es un cincuenta, cincuenta de los dos.

P. Contáis para Tiento y sangro con la colaboración de Violetta Arriaza. Dices de ella que viene para quedarse. ¿Qué aporta a la canción?

R. Violetta Arriaza es una chica joven, de 25 años, de El Cuervo, que es un pueblo que está a medio camino entre Sevilla y Cádiz. Ella es muy talentosa, una de las pocas compositoras de música urbana que hay en España. Trabaja en su editorial con Riki y lo último que han hecho han sido las canciones para la película Operación Camarón. Aquí ha aportado la parte más urbana de la canción. Vamos a decir que es un medio rap melódico. A mí me encanta, la gente la debe conocer. Y sí. Pienso que ha venido para quedarse porque puede darnos cosas maravillosas. Y acaba de empezar. La gente va a flipar porque es una belleza como mujer y como artista es inmensa.

P. De nuevo es una canción alejada de los cánones de la ortodoxia flamenca. ¿Hacia dónde va la música de David Palomar?

R. Mi música tiene una dirección clara que es la libertad. La personalidad y la libertad. Estoy intentando buscar mi versión más verdadera, más óptima en ese sentido. Es verdad que yo vengo de una cultura flamenca y mi base es el flamenco tradicional. Pero como artista que me siento desde que me levanto por la mañana estoy intentando buscar una verdad, una manera de expresar, donde yo me sienta motivado y vivo. Y eso conlleva ir a una libertad musical.

P. Y llega con vídeo, una estética muy cuidada también en la portada. ¿Cómo ha sido el rodaje de este vídeo? ¿satisfecho del resultado?

R. Ha sido espectacular grabar este vídeo. Hemos repetido la dirección de Gema Lozano, una directora jerezana afincada en Madrid, que es un espectáculo lo que hace. Ha trabajado con Malú, Bisbal, India Martínez... Hemos buscado como plató Cádiz. Partimos de la plaza de San Antonio, estuvimos en la Alameda, en la calle Columela, y en una finca en San José del Valle. Además de Violetta Arriaza, también salen los actores Alejandro Tous (Yo soy Bea) e Iría Parada. Han hecho una historia paralela de la que estoy muy satisfecho.

P. Y esta canción se estrena en mitad del confinamiento, en medio del estado de alarma. ¿Cómo lo estás llevando?

R. Este confinamiento lo estoy llevando de la mejor manera posible. Creo que todo el mundo tendrá altibajos. Yo lo estoy llevando así, con muchos altibajos emocionales. Sobre todo, pienso mucho en mi hijo y en los niños del mundo. ¿Qué mundo les vamos a dejar a ellos? Esa es mi máxima preocupación y mi prioridad en mi cabeza. Se ha quedado en un segundo plano mi cante y todo. Pienso mucho en el mundo que les vamos a dejar a ellos. Eso me preocupa muchísimo. Intento matar el tiempo leyendo, escribiendo... Estoy escribiendo mucho, intentando proyectar en el disco nuevo esta ansiedad. Intento estar positivo para mi gente.

P. ¿En qué puede y debe ayudar la música para sobrellevar la situación?

R. La música es imprescindible para vivir, eso por descontado. Pero en una situación así es primordial apoyarse en la música, en el arte en sí, en las cosas que nos hacen volar y soñar. Porque, para mí, aunque sea cursi, los artistas tenemos alas para sobrevolar los desastres. La música te limpia el alma, te hace sobrellevar los problemas y está siendo fundamental. El mundo entero se agarra a la música. Esa gente que sale a los balcones y las azoteas para compartir su arte. Después seremos los más perjudicados en la sociedad, seremos los últimos en el escalafón. Ya lo veremos.

P. ¿En qué sentido? ¿Crees que la música, los músicos, los artistas, seréis lo más castigados en esta crisis?

R. No me cabe la menor duda. La cultura va a ser de las más castigadas, sino la que más. Algunos dirigentes políticos ya lo han dicho. Se dirigen a nosotros como los tirititeros. Nos menosprecian. No lo ven algo primordial, como si no fuéramos importantes. Y se equivocan. La cultura es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Ahí entran todos los ámbitos. Nos van a castigar y mucho. Y nos va a costar remontar.