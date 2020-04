Las 12 medidas de la patronal de Cádiz para amortiguar la crisis del coronavirus

La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha enviado a los 45 ayuntamientos y a la Diputación gaditana un decálogo de peticiones para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus con un plan de reducción y aplazamientos de impuestos y medidas “para el día después”.

En un comunicado, la CEC explica que este decálogo sale tras una consulta realizada a sus asociaciones y federaciones empresariales, en la que también han participado las tres cámaras de comercio e industria de la provincia.

“Somos conscientes de que hay ayuntamientos que ya han puesto en marcha medidas de apoyo en el ámbito de sus competencias, pero queremos dirigir, con carácter general, una serie de peticiones que, de manera uniforme, queremos que se estudien en todos los municipios de la provincia de Cádiz”, explica el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas.

Las medidas han sido resumidas en siete peticiones para atender la demanda urgente de las empresas en pleno estado de alarma y otras cinco para "el día después". Son estas:

1. Abono inmediato de las facturas pendientes de pago a proveedores, para facilitar liquidez a las empresas y aprobar conciertos con entidades financieras para la factorización por las mismas de todas las facturas de proveedores sin recursos.

2. Medidas en el ámbito tributario:

Eliminación del cobro de los siguientes impuestos y tasas por el tiempo que

dure la crisis:

- Impuesto sobre circulación de vehículos (IVTM)

- Tasa por vados, ocupación de la vía pública, toldos y veladores

- Tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos y alcantarillado en los meses de cierre, ya que en muchos casos se ha dejado de hacer uso de este servicio (restaurantes, hoteles, comercios cerrados...

- Tasa de puestos en mercados de abastos

- IBI en las fincas urbanas donde se desarrollen actividades empresariales y estén

cerrados o con escasa o nula actividad económica

- IAE de las actividades que se han paralizado o hayan tenido más de un 70 % de

caída de su actividad.

Si al Ayuntamiento no le fuera posible eximir de la totalidad del pago según la propuesta anterior, se solicita reduzca todos esos impuestos y tasas al menos al 50 por ciento durante el periodo indicado.

3. Para aquellos casos en que no sea posible la exoneración del pago de impuestos, establecer una moratoria en la recaudación de al menos seis meses y un plan de pago fraccionado para cada empresa, con el objeto de poder abonar periódicamente prorrateado según las posibilidades de cada caso, todo ello sin gastos ni intereses.

4. Congelar en el tiempo cualquier procedimiento que conlleve el pago de deudas atrasadas, que no surja de la mala fe de la empresa contribuyente, hasta que no se regularice la situación. No iniciar ningún proceso nuevo de estas características.

5. Propiciar así mismo una posible "caja única de fiscalidad municipal" desde la que sea posible la condonación de deudas de la empresa con su ayuntamiento y la Diputación, de manera que sea ágil y eficaz las posibles condonaciones y compensaciones.

6. En el caso de la Diputación provincial de Cádiz, demandamos la eliminación del recargo provincial del IAE de la parte proporcional correspondiente al periodo de pandemia.

7. También se solicita que el Servicio de Recaudación se implique en la búsqueda de soluciones que puedan ofrecerse a los Ayuntamientos para poner en marcha las medidas requeridas, tales como aplazamientos sin gastos ni intereses.

MEDIDAS PARA EL DÍA DESPUÉS

Cuando todo esto haya finalizado será imprescindible que las Administraciones Públicas atiendan las demandas y sugerencias de los distintos sectores, en aras a contribuir a que la recuperación sea lo más rápida posible, evitando que la parálisis que sin duda afectará, como ya lo está haciendo, a la actividad

1. Facilitar la reunificación de deudas crediticias ya existentes en un único crédito, buscando el aplazamiento y flexibilización.

2. Mayor agilización de trámites burocráticos tanto en la gestión de cualquier ayuda o solicitud de exención como para arrancar de nuevo tras este parón.

3. Moratoria en el pago de determinados impuestos de ámbito municipal, sobre todos en los generadores o motores de empleo:

- Aplazamiento de la Tasa por Licencia de Obra sin intereses a 18 meses siempre antes de la obtención de la Licencia de Ocupación o Utilización e implantación inmediata del instrumento de Licencias de Ocupación por declaración responsable

- Moratorias en el pago de las Tasas por Ocupación de Vía Pública durante los próximos 12 meses al levantamiento del estado de alarma, lo que favorecería especialmente a la hostelería y la construcción

- Bonificación en la Tasa por licencia de apertura.

- Reliquidación del Impuesto de Actividades Económicas, bonificando su importe

en un 50 %.

4. Apoyar a las empresas y autónomos a la hora de conseguir una reducción de costes en suministros (luz, agua) en aquellos ayuntamientos que estén vinculados a la gestión de los mismos a través de empresas municipales o participadas.

5. Que los Ayuntamientos y la Diputación colaboren con las organizaciones empresariales en la elaboración de un informe de impacto del cierre de los comercios y hostelería en los distintos municipios de la provincia con un doble objetivo:

La CEC recuerda que, debido a la emergencia sanitaria "más del 90 por ciento de las empresas gaditanas se han visto obligadas a cerrar sus puertas o han sufrido caídas estrepitosas en su facturación". Se prevé que, tanto en el período de estado de alarma como el período posterior, pongan en serio peligro la continuidad de las empresas y el empleo.