Los 6.000 test rápidos comprados tienen una sensibilidad del 68 % y, en principio, serán de uso clínico

Los test rápidos comprados por el Gobierno de Murcia para la detección del coronavirus tienen una sensibilidad de entre el 67 y el 69 % y en principio tendrán un empleo más clínico que epidemiológico: "Van a tener cabida y nos a ayudar, pero no son la panacea", según el consejero de Salud, Manuel Villegas.

En su comparecencia diaria para dar datos sobre la evolución de la pandemia y contestar preguntas escogidas remitidas por los medios de comunicación, ha explicado este sábado que esa es la sensibilidad detectada de ese tipo de pruebas en los estudios de validación preliminares, pero hay que esperar "los definitivos para ver en qué casos ven los técnicos a quien está más indicado que se les realice"

"Hacer test a población asintomática no está justificado, desde nuestro punto de vista", ha reiterado antes de trasladar a la opinión pública el anuncio en Twitter del presidente murciano, Fernando López Miras, de que comparecerá a petición propia en la Asamblea Regional de Murcia cuando la Mesa lo decida para explicar los efectos de la pandemia y las medidas de su Gobierno.

Tampoco está previsto realizar pruebas a población con posible contagio que esté evolucionando bien, solo a aquella que tenga algún deterioro clínico y vaya a hospitales, ha precisado Villegas.

A los profesionales sanitarios se les realiza al séptimo día tras estar en contacto con un caso positivo y se confirma con pruebas del tipo PCR si siguen infectados o no para decidir en función del resultado si se reincorporan a sus puestos de trabajo, ha abundado.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha señalado este sábado que las residencias y otros centros sanitarios siguen siendo un "punto vulnerable" con 20 fallecidos, 128 positivos por coronavirus entre los residentes y 66 profesionales sanitarios contagiados.

La Región de Murcia cuenta con algo más de un millar de personas afectadas por coronavirus (1.024), crecen los curados (113) y se estancan los ingresos hospitalarios (284) y en las UCI (57), según el balance correspondiente a las 21.00 horas publicado este viernes por la Consejería de Salud.

Desde las 21.00 del jueves han fallecido en la Región cinco personas por coronavirus, una más que el día anterior. No obstante, las personas curadas en la Región de Murcia han crecido nuevamente, pasando de 90 a 113.

Los casos de personas afectadas actualmente son 1.024, lo que supone 15 más con respecto a los 1.009 registrados en el último balance publicado el jueves. De ellos, 57 se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, 740 se encuentran en aislamiento domiciliario, 15 más que el anterior balance; y los ingresados se mantienen en 284. A esto hay que añadir que 153 pacientes tienen el alta hospitalaria por mejoría clínica. En total, la Consejería ha realizado 8.702 analíticas, unas 460 más que el día anterior.

Villegas, que ha comenzado su comparecencia diaria subrayando que esta semana santa va a marcar el futuro de la Región de Murcia en relación a la lucha contra la pandemia, una semana santa de "recogimiento y solidaridad", ha dicho, para salir fortalecidos de la crisis sanitaria.

El consejero ha señalado que ser los últimos en contagiarnos "nos permite rearmarnos" para afrontar esta nueva fase de la pandemia, por eso ha adelantado que se va a incrementar el análisis de los casos posibles para tener un conocimiento más preciso de los mecanismos de contagio, para afrontar mejor las "olas" de la pandemia que llegarán cuando disminuya el confinamiento.

El consejero, que ha recordado que siguen habiendo 37 camas libres en las UCIs de la Región, ha señalado que de momento no hay previsto realizar un nuevo envío de material sanitario a otras CCAA, aunque ha recordado que están sujetos a los que diga el Ministerio.

Sobre el debate de las mascarillas, Villegas ha dicho que son un elemento de protección, sobre todo para que los contagiados no contagien, pero que mientras no se pueda dotar a la población de ellas, "no se debe especular, lo más importante ahora es el lavado de manos y el aislamiento". También cree que hay que educar a los ciudadanos en el uso de las mascarillas para que no se contagien o puedan contagiar.

El consejero ha adelantado que llegará un momento, en cuanto disminuyan el número de pacientes contagiados, en el que se podrá estudiar en la Región de Murcia caso por caso. "Será la forma de erradicar la pandemia", ha subrayado, aunque de momento no ve justificado realizar test a los asintomáticos.

Sobre la información que se da a los grupos parlamentarios, ha recordado que el presidente regional comparecerá en la Asamblea Regional para informar de todo lo que se está haciendo desde el origen de la crisis del coronavirus en la Región de Murcia, aunque recuerda, "todos los martes me reúno con los representantes de los partidos políticos para explicar lo que se está haciendo".