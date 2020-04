Incumplimientos del estado de alarma: De la pachanga viguesa de pádel al hat-trick del ciclista porriñés

La Policía Local de Vigo volvió a tener que denunciar a 6 personas por estar jugando una pachanga de pádel. Los 6 fueron denunciados al igual que el club de pádel que no puede estar abierto al no ser considerado de actividad esencial. Estas seis personas estaban rompiendo el confinamiento obligatorio salvo para trabajadores esenciales o para ir al supermercado o la farmacia, estaban juntos algo que está prohibido, practicando deporte que no se puede, y en un club de pádel que no podría estar abierto. No es la primera vez que la Policía Local de Vigo tiene que intervenir en algún negocio de la ciudad que se intentaba saltar clandestinamente la cuarentena. Ya pasó con varios bares que tenían la verja a medio cerrar y con clientes dentro.

En Porriño, que ya llevan más de 155 denuncias por incumplimientos de las medidas de confinamiento, también han tenido un caso curioso. Un vecino de Pontellas, ciclista o aficionado al ciclismo él, que no se ha podido resistir a la tentación de darse unos paseos con su bicicleta por O Porriño. El caso es que este vecino ya ha sido interceptado tres veces por la Policía Local en tres puntos diferentes del término municipal y en tres días alternos. Ya se han tramitado las pertinentes multas por saltarse el estado de alarma y además en ese tan futbolero hat-trick. Recuerdan en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra que la multa por saltarse el confinamiento puede ir desde los 600 euros hasta los 30.000 euros. Pues el ciclista reincidente acabará pagando a precio de paseo en Ferrari sus demarrajes a lo Laudelino Cubino.