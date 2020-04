Una nova mort per Covid-19 eleva la xifra a divuit

Una nova mort per coronavirus eleva la xifra a 18.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que la persona que ha mort avui tenia entre 50 i 60 anys i era una de les que estava ingressada a la Unitat de Cures Intensives en estat molt greu. De fet, diu, era una un dels primers casos que s’havien registrat. D’aquesta manera les víctimes mortals per culpa d’aquesta malaltia ja són 18.

Les dades que ha fet públiques el titular de Salut indiquen que ja són 501 persones positives, de les 457 són casos actius i 26 ja s’han curat. 91 professionals sanitaris són positius, dos menys que dissabte, i només en queden 17 als cossos especials. A l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 50 pacients ingressats, d’aquests 18 estan a l’UCI. Benazet ha explicat que hi ha entre tres i quatre persones que evolucionen favorablement i que en les properes hores podrien ser extubats.

Joan Martínez Benazet ha dit que demà s’explicarà el detall de la corba epidemiològica. Nega que s’hagi arribat al sostre d’aquesta corba, però sí que reconeix que s’ha disminuït la pressió sobre el sistema sanitari i l’UCI. Tot iaxò, insisteix en què no s’ha de baixar la guàrdia i cal seguir confinats a casa per tal que no hi hagi un rebrot.

Ha tornat a posar de relleu que no es poden prendre decisions sobre aixecar les restriccions fins que no es conegui l'afectació que ha tingut entre la població. En aquest sentit, diu que els primers moviments que s'autoritzaran podrien ser activitats individuals a l'aire lliure.

Pel que fa al brot del Cedre, a hores d’ara hi ha 27 positius. Això vol dir que hi ha hagut una persona que s’ha donat d’alta. Vuit dels casos provenen de la residència Salita. Per tant, no hi ha hagut cap nou cas.

El ministre de Salut, ha explicat que el metge cubà que va donar positiu a principis d’aquesta setmana, ha donat negatiu en els dos testos que se li han practicat en els darrers hores. Això, manifesta, fa preveure que estava en la fase final de la malaltia. A la resta de professionals sanitaris que l’acompanyaven se’ls hi ha fet un test avui. Si dona negatiu es podran anar incorporar a l’hospital.

Sobre les mascaretes, Benazet demana no col·lapsar les farmàcies a l’hora d’adquirir-les. Ha tornat a reiterar que l’ús d’aquest material serà necessari un cop es retroni a l’activitat. Ha manifestat que durant uns mesos tothom haurà d’anar amb mascaretes pel carrer.

Finalment, ha explicat que ha rebut la carta d’un grup de dones embarassades demanant que el pare pugui ser present a l’hora del part. El ministre ha demanat a les llevadores, al servei de ginecologia i a la direcció de l’hospital per tal de poder revisar el protocol. Tot i això, diu que el primer és poder garantir la seguretat de les persones.