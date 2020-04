Una nova víctima del Cedre eleva a 23 les persones mortes pel coronavirus

Una nova víctima mortal del Cedre per coronavirus eleva ja a 23 el total de morts per la Covid19 al país.

Avui el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha tornat a obrir la roda de premsa diària per actualitzar dades sobre la incidència de la malaltia a Andorra sumant una nova defunció.

El total de casos a Andorra ja s'acosta als 600 (564) dels quals 488 són actius.

Actualment hi ha 56 persones ingressades a l'hospital i 44 al Cedre. De les hospitalitzades, 16 continuen a l'UCI, una menys que ahir ja que s'ha extubat i ha passat a planta l'auxiliar del SAAS de 24 anys que fins ahir estava intubada. La seva evolució és molt favorable.

Benazet ha volgut remarcar de nou que per quart dia consecutiu no s'ha produït cap nou ingrés a cures intensives i que l'evolució d'alguns dels 13 pacients amb ventilació mecànica que hi ha actualment en tractament evolucionen també favorablement dins la gravetat.

Pel que fa als pacients del Cedre, la xifra de positius ja s'eleva a 44 perquè continua augmentat el nombre de contagiats de la residència Salita que s'envien al centre sociosanitari colomenc: en total ja son 17 aquests pacients que es troben en l'àrea d'hositalització d'aquest centre.

Pel que fa al nombre de positius continua sent d'una trentena diària: en les últimes hores s'han rebut els resultats de 106 proves PCR de les quals 31 han estat positives.

En total ja s'han practicat més de 1.700 proves de detecció d'antígen el què situa Andorra entre els primers països del món en la detecció de la malaltia per volum de problació (21.000 per cada milió, només per sota d'Alemanya o Corea).

Contagis a Salita

El ministre de Salut ha tornat a insistir que a les residències de gent gran i especialment al Cedre s'està garantint el material de protecció necessari al personal per evitar els contagis i que si alguna persona de Salita no en rep, "no hi ha excusa perquè el SAAS en disposa de suficient i ho ha de reclamar".

Benazet també ha volgut facilitar les dades de persones que han rebut el tractament amb hidroxicloroquina (un fàrmac inicialment pensat per a la malària però que està donant bons resultats en el tractament del coronavirus) i que han estat de 460 de les 564 positives totals registrades al país.

Per ara, i malgrat que ho va anunciar, no s'està tractant amb aquest fàrmac els contactes dels positius, tot i que la voluntat del ministeri és aconseguir-ho en un període curt de temps, així com estendre-ho a una bona part de la població de forma preventiva si els assajos clínics en els què Andorra hi participa donen els resultats esperats. Per ara, aquesta opció haurà d'esperar.

Els professionals cubans ja s'han incorporat

D'altra banda, el titular de Salut també ha avançat que ja s'han incorporat a les diferents àrees del SAAS els 39 sanitaris cubans que han vingut a ajudar al país. I en concret a les àrees de medicina interna, unitat de cures intensives i l'àrea d'hospitalització del Cedre.

Pel que fa a la posada en marxa del cribatge a tota la població sobre el grau d'immunització a la Covid19, el ministre no ha volgut precisar una data tot i que sí ha indicat que l'arribada del testos patirà un retard perquè el govern xinès, d'on provenen les 150.000 unitats adquirides per Andorra, vol realitzar noves proves per certificar la seva eficàcia després dels problemes detectats amb una partida d'autotests (els que es realitzen a casa) al Regne Unit. Si bé no son els mateixos, l'agència de validació xinesa FDA vol comprovar que compleixen totes garanties. Això provocarà un retard en l'arribada, que està prevista per a finals de mes.

No obstant, el projecte continua endavant i el ministre ja ha avançat que aviat es llançarà una crida a voluntaris ja siguin de ciències de salut o derivades o de població en general que vulguin col·laborar en un cribatge tan imporant com és testar tota la població andorrana i també els fronterers dues vegades a través de 50 punts distribuïts a tot el país.

Oriol Mitjà no ha cobrat

Finalment, i pel que fa als costos dels assessoraments del ministeri en el control de l'epidèmia, Martínez Benazet ha explicat que el viròleg català Oriol Mitjà no ha passat encara cap factura, i que la seva és "una volutat de col·laboració per criteris cientìfics i no pas econòmics".

Benazet també ha especificat que Mitjà no és un assessor permanent sinó un col·laborador, com d'altres experts internacionals a qui el ministeri consulta, i que l'equip professional que dirigeix l'operativa de la Covid19 a Andorra està fonamentalment format per especialistes del país.