Emili Rousaud sobre el Barça Gate: "Les factures es van trossejar per saltar-se els controls interns del club"

El Barça es veu immers en una nova crisi institucional. Ara, dins la mateixa junta directiva d'un Josep Maria Bartomeu que ha perdut la confiança en els vicepresidents Emili Rousaud i Enrique Tombas. A tots dosels hi ha demanat que dimiteixin. Avui en sintonia de l'Aquí Cuní de SER Catalunya hem pogut escoltar la primera reacció en una extensa i interessant entrevista a Emili Rousaud.

Al programa 'Què t'hi Jugues!' podeu recuperar els fragments més destacats, així com també les opinions dels nostres tertulians: Ramon Besa, Joanjo Pallàs, Joan Poquí i Adrià Soldevila.

A continuació detallem les frases més destacades de l'entrevista a Rousaud.

La trucada de Bartomeu a Rousaud

"Bartomeu em va trucar dient que volia fer una remodelació de Junta i que tenia recels amb una sèrie de directius, entre ells, jo. Hi havia filtracions a la premsa que havien molestat als jugadors i considerava que jo havia criticat la feina dels executius del club.

La resposta de Rousaud a la trucada: "Jo parlo amb la premsa però no filtro. Només una vegada vaig filtrar una cosa i vaig avisar. No faig crítiques als jugadors. Tinc la consciència molt tranquil·la. Tinc la sensació que això es vincula al tema del Barça Gate".

El 'Barça Gate', clau en tot aquest assumpte

"En el tema del 'Barça Gate' [l'escàndol de les xarxes socials que va destapar el 'Què t'hi Jugues!'] jo estic al Comitè d'Adjudicació i les factures d'aquesta empresa es van trossejar en efectes de saltar-se els controls interns del club, això és una realitat".

"Quan l'auditoria estigués enllestida, estava previst presentar-la a la comissió delegada. Sembla que abans que això passi, Bartomeu ha decidit degradar als vicepresidents i així ja no hi seran. És obvi que les raons que esgrimeix no són raons sòlides".

No el poden fer fora, tampoc vol dimitir, li han decepcionat les formes

"Segons els estatuts del club, el President pot degradar-me. Puc tornar a ser vocal, però com a càrrec electe, no em pot expulsar. No he pres una decisió de dimitir i no tinc predisposició a fer-ho. Entenc i respecto que com a President, Bartomeu busqui un altre perfil de directiu, però vols dir que no podíem esperar 3 o 4 setmanes per fer això? Quan passa una situació d'aquestes no és el moment de plantejar-ho, no en ple confinament. Després de tots aquests anys que et faci una trucada de telèfon, no em semblen les formes".

Crítica a un club "presidencialista"

"El club és presidencialista i les decisions haurien de ser col·legiades, però això no es produeix en moltes ocasions i no es reflecteix el que es diu als estatuts. Hi ha manca de transparència".

Situació complicada al club

"Estem en una situació complicada pel que fa als ingressos amb la crisi del #COVID19. Si no es juguen partits, si no hi ha televisió, els patrocinadors rebaixen els pagaments. Tenim una capacitat d'endeutament molt reduïda i és molt important salvar el model de club".

"És veritat que el panorama econòmic serà complicat pel Barça i per totes les empreses. Prescindir dels directius que s'han citat no és el més adient. En aquest sentit, serà una prerrogativa del president atorgar o no aquestes funcions"

"Valorar ara l'impacte econòmic és molt complicat a causa de les incerteses: no sabem si es jugaran més partits i si es cobraran els drets de televisió, si es jugaran també els partits de Champions, si en cas de jugar es farà a porta tancada o amb públic... Tot són incerteses".

Sobre Jaume Masferrer

"Bartomeu ens va dir que li havien suspès el sou a Jaume Masferrer després del Barça Gate, però pot ser que encara estigui assessorant el President (sense cobrar), ho desconec. El què sí que sé, i em va estranyar, és que ahir el mateix Masferrer va trucar a un directiu per preguntar-li per una sèrie d'històries".

La seva candidatura a la presidència del Barça

"Jo la candidatura no l'he arribada a presentar, d'entre d'altres coses per què necessitava aclarir el panorama de credibilitat d'aquesta. Això sí, és cert que hi havia molt consens a la junta que, si es fes una candidatura continuista, jo fos el president. Em faria molta il·lusió perquè jo sóc molt del Barça"