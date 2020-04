Diario de pandemia, martes 14 de abril

No habrá Feria Real

Era la crónica de una muerte anunciada, estaba claro que la Feria Real de Algeciras del 2020 no se iba a celebrar. La situación por la que atraviesa el país, el mundo, no sugiere que los ánimos estén para muchas fiestas. Además, como ya contábamos el pasado viernes, el montaje de la feria conlleva unos periodos de tiempo que a estas alturas serían difíciles de cumplir. Las previsiones de que el confinamiento finalice pronto son lejanas y la vuelta a la normalidad llevará varios meses, con lo que las aglomeraciones y amplias reuniones serán imposibles.

En la mañana de hoy el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, convocaba junta telemática de portavoces para plantear la situación y tomar una decisión al respecto. "Aunque es lógico que haya personas que piensen que ante este estado de alarma no cabe hablar de fiestas, debíamos hacerlo puesto que la Feria Real requiere al menos dos meses de plazo para su montaje. Todos sabemos que no es momento de tratar según qué asuntos, pero no podíamos demorarlo más".

Finalizada la junta de portavoces hablábamos con el portavoz socialista en el ayuntamiento algecireño Juan Lozano que comentaba al respecto "todos estamos de acuerdo en que la feria no se va a celebrar, en primer lugar por la salud de los ciudadanos. No sabemos cuando vamos a salir de la confinación, cunado vamos a volver a la normalidad, así que el acuerdo es que no se celebre". Lozano también ha apuntado hacia otros actos que están en el calendario municipal como el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, la fiesta de La Palma, o Algeciras Entremares.

Empresarios del mercadillo se sienten abandonados

Hoy es martes y se cumplen ya cuatro semanas sin mercadillo en Algeciras. Hemos querido conocer como lo están pasando estos empresarios que nos dicen sentirse desamparados. El presidente de la asociación, Jesús Jiménez y el secretario, José Antonio Moreno han pasado por el programa. "Tenemos mucha incertidumbre porque sabemos ya de antemano que seremos los últimos en incorporarnos por el tipo de comercio que hacemos. Sabemos que esto va para largo y muchos compañeros no van a poder pasar esta criba. Y desamparados porque las tasas no se han parado y los impuestos siguen llegando. Necesitamos que alguien nos llame y nos tranquilice un poco".

Por su parte José Antonio Moreno añadía que han mostrado su situación a la Diputación de Cádiz donde indicaban que no trabajaban y que no podrían hacer frente a los pagoa "se nos ha contestado que se acogían al decreto y que durante el periodo de pandemia no se aplicarían esos impuestos. Nos va a costar la vida retomar el negocio". Moreno estima necesario que los ayuntamientos "deben comprometerse a que durante un tiempo que consensuemos oportuno no nos cobren los impuestos".

La Familia de Álvaro Lorenzana ya está en casa

lo contábamos la pasada semana. Álvaro Lorenzana es un algecireño que en la actualidad reside en Sevilla con su familia. Decidieron que pasarían un periodo de vacaciones en una de las islas del archipiélago filipino y fue allí donde les sorprendió la expansión del Covid 19. A través de los diferentes medios de comunicación y de mucho hablar con embajadas y consulados, de mover cielo y tierra han conseguido regresar a su casa donde se encuentran confinados.

Hoy hemos podido hablar con Álvaro y Amara. "Hemos necesitado de 8 vuelos hasta llegar a España". Una auténtica aventura la que ha vivido la familia. Han agradecido a los alumnos de su época, del Bahía de Algeciras en San José Artesano, como se han movilizado y las muestras de apoyo demostradas..

Profesores del IES Torrealmirante muestran su apoyo a los

alumnos en un vídeo

Es uno de los centros educativos de mayor capacidad en el Campo de Gibraltar, el IES Torrealmirante cuenta con más de un millar de alumnos y un centenar de profesores. Ana Díaz es profesora de inglés y aunque confinada continúa todas las mañanas atendiendo sus clases telemáticas con los alumnos. "La iniciativa partió de un grupo de profesores y lo que pretendíamos era animar a los alumnos. No han podido participar toos los profesores pero sí la mayoría".

Ana nos hablaba de los alumnos, "echamos mucho de menos el contacto físico. Para ellos esto resulta muy difícil". Ana ha enviado mucho ánimo "a los alumnos y profesores que de esto vams a salir con ilusión y lo mejor que sabemos y podemos".

La llamada: Pepe Titi

Pepe Titi es un personaje, en el amplio sentido de la palabra. Persona con gran sentido del humor capaz de ver siempre el lado amable o positivo a la vida y sus circunstancias. Recientemente lo ha pasado mal con un problema de salud que se agravó más de lo esperado y del que afortunadamente ha salido airoso,

Desde hace algún tiempo Pepe dejó su calle de siempre en el centro de Algeciras, en la calle Saenz Laguna, para marcharse a vivir a San José Artesano, "aquella era una casa muy grande para Beli y para mi y aunque he dejado de ver las procesiones ahora veo las que pasan por el cementerio que lo tengo enfrente".

Titi siempre ha sido muy, como él dice "meticuloso", y nos ha dado una charla sobre la palabra confinamiento, tan de moda en toda conversación que se precie en estos días. "Confinado es la persona que sufre una pena de confinamiento. Y confinamiento es la pena que consiste en obligar a alguien a residir en un lugar que no es el suyo, y este desde luego no es el caso" Pepe confiesa que se entretiene haciendo una programación con Beli "a ver donde vamos a ir, si al salón, al baño. Y además "mis manualidades, los enchufes, ordenar los CD's. Yo no me aburro".