Dues defuncions més en les darreres hores eleva a 31 les víctimes per Covid-19

El nombre de morts per coronavirus a Andorra torna a augmentar. Després de dos dies sense víctimes mortals, avui s'han produït dues noves defuncions, la de dos pacients de 88 i 70 anys que es trobaven ingressats a l'hospital, el primer a planta i el segon a l'UCI amb ventilació mecànica.

Així doncs, el nombre de víctimes mortal per la Covid-19 al país s'eleva a les 31 mentre el nombre de casos totals diaris ha tornat a ser inferior que el nombre d'altes. En aquests moments hi ha 659 casos totals dels quals 468 actius (10 més que ahir) mentre que les altes han estat de 160 (21 més que en el dia anterior).

A l'hospital continuen ingressades 47 persones de les quals 17 a l'UCI i d'aquestes, 14 requereixen ventilació mecànica (13 d'Andorra i 1 de la Seu d'Urgell). La dada positiva és que tres persones han estat extubades i estan pendents de passar a planta.

Del total de pacients positius, 44 es troben aïllats al Cedre dels quals 18 procedeixen de la residència Salita.

Avui la cap de l'àrea de Salut Pública del Govern, Rosa Vidal, ha detallat la situació de l'epidèmia al país.

Es continua confirmant que no s'ha produït un pic pronunciat de la malaltia i que la corba de casos nous s'aplana. "El nombre de casos nous són inferiors a les recuperacions; encara n'hi ha, és cert, l'epidència continua entre nosaltres, però la dada és esperançadora" ha dit.

Amb les dades a la mà, semblaria que el coronavirus s'estabilitza.

La incidència acumulada continua sent alta així com la mortalitat, però no s'ha arribat a un pic pronunciat, cosa que ha evitat la saturació del sistema sanitari.

Per edats, el coronavirus continua registrant més casos entre els grups d'edat més nombrosos de la piràmide poblacional (40-50 anys) però els més greus es concentren en els grups d'edat més avançada (70-80 anys).

Pel que fa a la mortalitat, és elevada sobre el volum de població total, per sobre d'Espanya i França, però en canvi la letalitat (taxa de víctimes d'entre els infectats) està per sota dels països veïns.

Segons el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el comportament de l'epidèmia a Andorra és similar al d'una gran ciutat i no pas al d'un país ja que hi ha un gran volum de població concentrada per quilòmetre quadrat, els hàbits són urbans i ha tingut un gran impacte el turisme.

El cribatge poblacional, a meitat de la setmana vinent

A meitat de la setmana vinent s'iniciarà el cribatge poblacional amb els tests ràpids que determinaran el percentatge de població que ha patit la malaltia, quanta d'aquesta ha quedat immunitzada, quanta quedarà per passar-la, quants són vulnerables i quina serà la inèrcia de la Covid-19 en els propers mesos en un estudi inèdit a nivell mundial, segons Benazet.

A partir d'aquest vespre, al web del Govern dedicat al coronavirus ja hi haurà el formulari perquè els voluntaris en participar en el cribatge s'hi puguin inscriure per ajudar a fer els testos a tots els habitants del país i també als fronterers, un cribatge que s'ha de realitzar en dues tongades de 15 dies de diferència a través de 50 punts de recollida de mostres distribuïts a tot el país.