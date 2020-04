¿ Y después del coronavirus, que va a pasar?

Buenas tardes, Cartagena.

Nada más colgarle me puse a escribir esta firma que hoy os traigo a Radio Cartagena Cadena SER, me refiero a la conversación telefónica mantenida la semana pasada con el servidor que me precede, mi querido amigo Miguel Meroño.

Tras preguntarnos por nuestras familias y hablar sobre algún que otro trivial asunto...fue cuando la conversación se centró en el dichoso...¿Qué va pasar después? ¿Cuál era mi opinión como profesional que trabaja con números, con fondos nacionales, europeos...?

Las reflexiones que vinieron después y algo más es lo que quiero compartir hoy con todos ustedes;

Bien, en un corto plazo -meses que se espera durará el periplo- el problema dentro de lo económico tiene y tendrá un nombre concreto dentro de los balances de las empresas, pymes y autónomos ; se llama circulante, CASH FLOW o resumidamente en un lenguaje más llano; LIQUIDEZ PURA Y DURA. Desde mi punto de vista, será duro pero para nada fatal.

Otras crisis recientes como la comenzada con en 2008 con el estallido de Lehman Brothers han sido crisis basadas en falsas economías financieras. Castillos de naipes como las estructuras tóxicas de las subprime en las que se quería sustentar toda una economía real, la comercial y humana que hoy paramos en seco.Es por ello que la actual,nada tiene que ver. Lo que sufrimos hoy es una crisis real, nada de economía edulcorada y falsa que a favor también parece tener una fecha de caducidad más o menos predecible. Un parón similar al que podría aportar un conflicto bélico pero sin destrucción de inversiones, edificios ni inventariables en la que equilibrio que marca la supervivencia, es el que conjuga el bajo endeudamiento y la capacidad de activos circulantes; llámese dinero en caja, bancos, o stock de venta "vendible hoy" y sobre todo cobrable. Por tanto, ya sea con riñones propios, con los aplazamientos fiscales ofrecidos por el estado, el acceso a crédito que gobierno nacional y europeo disponen, o un mix de todos, se saldrá adelante, y no digo que será fácil,pero se saldrá. A posteriori, una vez pase la tormenta, lo que nos espera es un paquete de ayudas "keynesianas" sin precedentes, es decir de aumento del gasto público que como efecto tendrá el aumento de la producción, la inversión y el empleo. Un estímulo sin precedentes en gasto que reactivará nuestro tejido empresarial como si de un nuevo plan Marshall se tratara.

Todo esto está ya escrito, creanme. Lo que me apasiona,inquieta e ilusiona a partes iguales es la posibilidad de no volver nunca más a la normalidad. Si , me han oído bien a esa falsa normalidad inmoral que nos habían vendido durante décadas.La posibilidad de renunciar a un capitalismo materialista que estaba matando nuestro planeta.Que nos ha hecho enfermar como sociedad. Piensen en lo que les digo; hemos descapitalizado tanto nuestros países, los hemos desindustrializado a tal paso que no somos capaces ni de producir nuestras propias mascarillas ¿De quien y de que dependemos? Piensen algo más ; viviendo hoy con lo justo y necesario en nuestros hogares estamos haciendo tambalear los cimientos del mundo, del económico digo, ¡la naturaleza respira como nunca dejando ver ahora sin polución sus cumbres más altas y hermosas! ¿Tanto necesitamos? Sigan pensando; esta crisis nos ha devuelto el tiempo para estar con nuestros hijos, para preocuparnos por nuestros mayores disipando cualquier atisbo de egoísmo apremiando la felicidad y el compromiso, el real...Ahora, es tiempo para que continúen ustedes solos, sigan reflexionando que les merecerá la pena porque yo como siempre...con ganas de añadir algo más y evitar los peros, he de deciros una vez más, que hasta la semana que viene se despide este humilde cartagenero. Buenas tardes, trimilenaria.

Santiago del Álamo.