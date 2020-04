Valoració positiva del primer dia d'excepcions al confinament

La valoració que fa el Govern de les primeres hores de funcionament de l'aixecament parcial del confinament és "molt positiva".

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha dit que s'ha pogut comprovar que la majoria de persones han sortit amb la mascareta respectant les distàncies de seguretat i que la mobilitat ha estat similar a la dels dies anteriors a les excepcions al confinament.

Així, la mobilitat interna ha estat un 75 per cent més baixa que una jornada habitual, la de la frontera hispanoandorrana, un 88 per cent, i la de la frontera amb França, un 98 per cent, en sintonia amb les xifres de les darreres setmanes.

Segons Benazet, "les persones segueixen la norma i tenen molt clar de vetllar per complir-les de manera correcta i no retrocedir" en l'epidèmia de coronavirus.

Avui no s'ha produit cap defunció per la Covid-19, el nombre total de casos puja a 682, dels quals 472 són actius. Un total de 177 persones s'han curat i es manté el nombre de victimes mortals en 33.

Baixen de nou el personal sanitari infectat que se situa en 61 professionals, així com els membres de cossos especials positius que són 12 actualment.

A l'hospital hi ha ingressades 43 persones de les quals 18 a l'UCI, 14 amb ventilació mecànica. Cal destacar que 4 persones han estat extubades en les darreres hores i esperen a passar a planta.

Al Cedre continuen ingressats 43 padrins dels quals, 17 són de Salita.

Aclariments sobre les mesures

El titular de Salut ha volgut aclarir alguns dubtes que han expressat els ciutadans sobre les mesures d'aixecament parcial del confinament, especialment amb la cura dels horts. Així, els que es podran atendre son els individuals i en els horaris i dies establerts per a la resta de la població. És a dir, es podrà sortir a cuidar l'hort els dies parells si un viu en un edifici amb numeració parell, i els dies senars, si és senar, entre les 9h i les 11h i entre les 14h i les 19h. Si se surt a cuidar l'hort ja no es podrà fer cap altra activitat aquell dia.

Un altre aclariment fa referència a la pràctica esportiva. Si una persona surt el dia que li toca a córrer o fer marxa ja no pot surtir a passejar amb la família o comprar. Per tant, cal distribuir els dies i les hores per fer tot plegat.

El ministre també ha aclarit que els membres d'una mateixa família convinent poden sortir tots junts a caminar i no cal que mantinguin entre ells la distància de seguretat establerta per a la resta.

Finalment, una persona de més de 70 anys que practica esport habitualment no cal que surti a córrer a les hores establertes per als col·lectius vulnerables. Ho pot fer a les hores que s'han determinat per a la població en general: de 6h a 9h i de 19h a 21h el dia que li toqui segons la numeració de l'edifici on visqui.