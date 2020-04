Els afectats pels ERTO podran demanar la carència als préstecs personals

La segona llei òmnibus permetrà que els afectats pels ERTO puguin demanar la carència als seus préstecs personals.

El treball en comissió d’aquest projecte de llei que es votarà demà al Consell General ha acceptat una de les esmenes que havien proposat des de Terceravia. D’aquesta manera, les persones que se’ls apliqui la suspensió temporal del contracte o la reducció de la jornada laboral podran acollir-se no només a la carència de les hipoteques sinó també ho podran fer per als préstecs personals que s’hagin demanat per comprar el vehicle propi. Es podrà demanar si les quotes dels crèdits més els rebuts dels subministraments bàsics superen el 30% dels ingressos de la unitat familiar i no el 35%, com s’havia fixat en el text inicial.

El president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha explicat que durant aquests dies han intentat ser el màxim de positius per tal de buscar un diàleg entre totes les forces i aportar solucions a aquesta crisi.

Pel que va al sentit del vot, ha manifestat que encara no ho tenen decidit, tot i que espera que pugui ser positiu.

El PS presenta 37 reserves d'esmena

De la seva banda, el PS ha presentat 37 reserves d’esmena al segon paquest de mesures urgents.

La reducció del 40% dels lloguers enlloc d’un 20% que és el que estableix el text inicial és una de les principals qüestions que el grup parlamentari socialdemòcrata portarà al debat de demà al Consell General. Una rebaixa que s’aplicaria des de l’1 de maig i durant tres mesos, prorrogables fins a un màxim de tres mesos mes.

Respecte als autònoms, des del PS demanen que es tinguin en compte les diferents bases de cotització, de forma que no només es garantís el salari mínim, sinó un import superior en funció a la cotització de cada autònom.

També lamenten que en el treball en comissió no s’hagi acceptat la proposta perquè els salaris inferiors a 1.250 euros no pateixin cap reducció en cas d’un ERTO.

Una vegada més, insisteixen en la moratòria creditícia d’una durada de tres mesos prorrogable per tres mesos per garantir la liquiditat dels autònoms, empreses i famílies.

Des de les files socialdemòcrates demanen al Govern que no pugui suspendre en cap cas els subministraments bàsics i que no es modifiqui el contracte a l’alça.

Pel que fa al finançament de les mesures, el PS vol l’adhesió al Banc de desenvolupament del Consell d’Europa i que l’Estat pugui disposar de totes les reserves d’Andorra Telecom i FEDA.

El president del grup parlamentari, Pere López, ha volgut deixar palès que aquesta vegada el Govern no ha tingut la mateixa voluntat de consens que en el primer projecte de llei i ha deixat clar que si no s’accepten cap reserva d’esmena el vot serà negatiu.