Sis-centes persones inscrites al registre d'acomiadaments

Al mes de març sis mil persones van causar baixa a la CASS, una xifra similar a la de l'abril de l'any passat, assegura el cap de Govern, Xavier Espot, de manera, que afirma "que es podria fer una correlació entre els dos períodes de final de temporada". Tot i que no ha dit quants acomiadaments hi ha hagut des que es van aplicar les mesures de confinament, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, sí que ha revelat que 598 persones s'han inscrit al registre que es va obrir de persones que havien estat acomiadades. D'aquestes, ha detallat, 176 tenien contracte fix, 124 eren de durada determinada o 262 de temporada. A més, 508 persones han contacat amb departament de treballa per via telefònica.

Per altra banda, han detallat els ajuts que contempla la nova llei d emesures urgents i que inclou la regulació dels ERTO's. Només s'hi podran acollir les empreses que estiguin tancades per decret o obertes en règim de guàrdia o permanència i que acreditin una caiguda del 50% dels ingressos. En aquest sentit, podran aplicar dues variant; o bé suspendre temporalment la feina d'una part on de tota la plantilla, o reduir-los la jornada laboral i el sou amb un màxim del 25%. Espot per això, ha dit que no s'ha aprovat amb la voluntat "de castigar ningú sinó per salvar els llocs de treball".

En el cas dels assalariats afectats, s'estableix un tram que garanteix per part de l'estat el 100% del salari si cobren el salari mínim interpofessional, mentre que si arriben al salari mitjà, podran perdre com a màxim un 20%. Si arriben al doble d'aquesta xifra, podrien perdre la meitat o el 80% del salari i si la superen, només rebran l'equivalent al salari mitjà. Aquesta pèrdua es compensa, afirmen, amb la reducció del 20% del lloguer i de les quotes dels crèdits hipotecaris relacionats amb la llar o el vehicle. També podran retirar l'equivalent al salari mínim, dels seus plans de pensions.

Els autònoms que hagin tancat l'activitat o estigun en règim de guàrdia i que cotitzin per sobre del 50% a la CASS tindran una renda garantida equivalent al salari mínim i podran acollir-se a la reducció del lloguer i les quotes hipotecàries de l'habitatge. També s'ha inclòs una renda de 541 euros per aquells qui cotitzin sobre el 25%. A més, l'estat es farà càrrec del 10% de la branca general a la CASS. També tindran reducció en el preu dels lloguers dels locals que serà del 80% si l'empresa ha estat oberta i del 100% si ha estat de guàrdia o tancada. Quan es reprengui l'activitat econòmica, els qui hagin hagut de tancar, tindran tres mesos amb una reducció que baixarà de forma progressiva.

En el cas de les empreses, la situació és similar a la dels autònoms però en aquest cas caldrà sumar l'estalvi en els salaris, ja que l'estat es farà càrrec de la major part dels sous dels treballadors a qui s'apliqui un ERTO i l'empresari, depenen del tram en el qual estigui el treballador, entre el 15-20%.